У НАТО назвали санкції проти Росії прикладом співпраці

Представниця НАТО Бенедетта Берті заявила, що санкції проти Росії за анексію Криму та агресію в бік України є безумовно правильним рішенням, яке відображає сутність співпраці у межах НАТО.

Таку заяву представниця НАТО зробила під час діалогу щодо майбутнього Європейської оборони, який відбувся під егідою Брюссельського Центру європейської політики, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також: Політична криза у Молдові: у Євросоюзі та НАТО зробили заяву

Дотримуватися санкцій проти Росії та мати стратегічне терпіння, попри економічну ціну, труднощі і політичний тиск, – це яскравий приклад трансатлантичної співпраці. Санкції – це абсолютна правильна річ, яку треба робити, і ми робимо це разом на трансатлантичному просторі, безумовно, разом з Євросоюзом,

– наголосила представниця НАТО.

Вона також зауважила, що США є не партнером для інших членів НАТО, а надійним союзником. І навіть різні підходи до певних безпекових питань не змінюють цієї істини.

Берті наголосила, що члени НАТО несуть певні зобов'язання та поділяють ключові стратегічні інтереси і приходять одне одному на допомогу, якщо того вимагають потреби оборони.