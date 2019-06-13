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      У НАТО назвали санкції проти Росії прикладом співпраці

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      Санкції проти Росії – приклад співпраці країн членів НАТО
      Санкції проти Росії – приклад співпраці країн членів НАТО / Фото з відкритих джерел

      Представниця НАТО Бенедетта Берті заявила, що санкції проти Росії за анексію Криму та агресію в бік України є безумовно правильним рішенням, яке відображає сутність співпраці у межах НАТО.

      Таку заяву представниця НАТО зробила під час діалогу щодо майбутнього Європейської оборони, який відбувся під егідою Брюссельського Центру європейської політики, повідомляє "Укрінформ".

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      Дотримуватися санкцій проти Росії та мати стратегічне терпіння, попри економічну ціну, труднощі і політичний тиск, – це яскравий приклад трансатлантичної співпраці. Санкції – це абсолютна правильна річ, яку треба робити, і ми робимо це разом на трансатлантичному просторі, безумовно, разом з Євросоюзом,
      – наголосила представниця НАТО.

      Вона також зауважила, що США є не партнером для інших членів НАТО, а надійним союзником. І навіть різні підходи до певних безпекових питань не змінюють цієї істини.

      Берті наголосила, що члени НАТО несуть певні зобов'язання та поділяють ключові стратегічні інтереси і приходять одне одному на допомогу, якщо того вимагають потреби оборони.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Санкції НАТО Новини політики
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