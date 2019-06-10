Політична криза у Молдові: у Євросоюзі та НАТО зробили заяву

У Раді Європи розпуск парламенту у Молдові назвали безпідставним, а у НАТО закликали вирішувати політичні розбіжності шляхом діалогу.

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд попросив Венеціанську Комісію невідкладно оцінити дії Конституційного суду Молдови, який розпустив парламент. На його думку, таке рішення є незаконним, передає "Європейська правда".

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Останні рішення КС складно зрозуміти, схоже, що в світлі Конституції і міжнародного права вони безпідставні,

– вважає Ягланд.

Він закликав "демократично обраний парламент і легітимний уряд" до відповідальних дій. Очевидно, генсек підтримав нову владу Молдови, оскільки назвав рішення Конституційного суду розпостити парламент та призначити нового виконувача обов'язків президента, назвав незаконним.

Легітим новий уряд визнала і Єврокомісія.

У НАТО також відреагували на останні політичні в Молдові, проте оприлюднили, кого підтримують. Лише закликали політичні сторони до стриманості й врегулювання ситуації шляхом діалогу.

"Демократично обрані лідери Республіки Молдова повинні працювати разом, щоб подолати цю кризу. Ми підтверджуємо постійну підтримку НАТО Республіці Молдова в реформуванні її інститутів оборони і безпеки. НАТО і Республіка Молдова є тісними партнерами понад 25 років. Ми як і раніше прихильні до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова", – йдеться у заяві офіційного представника альянсу Оани Лунгеску.

Що відбувається у Молдові?

Все почалось із парламентських виборів. Вони відбулись ще 24 лютого. За 1,5 місяці після оголошення результатів там мали сформувати коаліцію, проте не змогли цього зробити аж до червня. Це спровокувало багатотисячні протести у країні 7 червня. Люди вийшли на вулиці, що не допустити проведення дострокових парламентських виборів. Вже наступного дня, 8 червня, проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM сформували коаліцію та підписали тимчасову угоду про співпрацю. Тоді ж депутати затвердили тимчасовий склад уряду на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду та прийняли декларацію "Про захоплену державу".

Все начебто вже мало бути добре, але ні. Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Адже, мовляв, остаточний термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня. Відтак єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент.

Зазначимо, що у формуванні коаліції не брала участь Демократична партія. Вона не визнає зміну влади у Молдові, і саме на її бік став Конституційний суд. Він призначив виконувачем обов’язків президента країни Павла Філіпа (Демократична партія). Той розпустив парламент і призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.