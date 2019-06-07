У Молдові тисячі людей вийшли на протести через дострокові вибори: фото

У Кишиневі прихильники Демократичної партії Молдови вийшли на протести під будівлю парламенту, аби не допустити проведення дострокових парламентських виборів. Люди вимагають створення коаліції.

Будівлю посилено охороняють спецпризначенці та наряди жандармерії. За даними влади, на мітинг прийшло близько трьох тисяч людей, проте ЗМІ повідомляють про 10 тисяч, передає "Укрінформ".

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Зазначається, що людей привозять на акцію автобусами навіть з інших міст.

Protest organizat de susținătorii Partidului Democrat din Moldova https://t.co/dJyESv5Liw — Gheorghe Zugravu (@ZugravuGheorghe) 7 червня 2019 р.

Парламентські вибори у Молдові відбулись 24 лютого. На них перемогла проросійська Партія соціалістів – вона отримала 35 мандатів із 101 місця у парламенті країни, Демократична партія – 30 мандатів, опозиційний блок Acum – 26, партія Шор – 7, незалежні кандидати – 3.

Президент Молдови може розпустити парламент і голосити нові вибори, якщо новий парламент не зможе сформувати владну коаліцію протягом 45 днів після оголошення результатів. Коаліція досі не сформована.

Зауважимо, що ці вибори мали доленосне значення. Країна переживає гостру економічну кризу, у ній триває жорстке протистояння між проросійським президентом Ігорем Додоном, який до того, як посісти чинну високу посаду, очолював Партію соціалістів, і орієнтованим на Захід парламентом.