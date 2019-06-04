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      Протести у Судані: військові відкрили вогонь, десятки загиблих – фото, відео

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      Протести у Судані
      Протести у Судані / Twitter // el_حàŕêry⁦

      Під час масштабних протестів у суданській столиці Хартумі військові порушили угоду, укладену із мітингувальниками, та відкрили по них вогонь. Щонайменше 35 людей загинули, більше сотні – дістали поранення.

      У Судані нині дуже складна політична ситуація. 11 квітня командувачі армії на своїй зустрічі вирішили усунути Омара аль-Башира та його оточення. Група військових увійшла в будівлю держтелерадіокомпанії у другому за величиною місті Судану Омдурмане. Через певний час Омар аль-Башир пішов у відставку і був взятий під домашній арешт.

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      Але протести все одно не вщухали. Люди не хотіли, аби країну очолив міністр оборони Судану Авад ібн Ауфа, якого вважають надто близьким до диктатора. 11-12 квітня люди влаштували нові акції та сидячий страйк, який закінчився трагічно – десятки вбитих та поранених. 

      Та зрештою після повалення режиму диктатора Омара аль-Башира протестувальники у Судані змусили піти у відставку й лідера військового перевороту Авад ібн Ауфа. Останній написав відповідну заяву та оголосив свого наступника. Ним став генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан.

      Але і на цьому акції непокори не закінчились. Наступна їхня вимога була – передача повноважень військової ради цивільному уряду країни. Протести продовжувались, зокрема блокували кілька тижнів Міністерство оборони, де і стались масове вбивство. 

      Глава перехідної військової ради Судану генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан вважає, що формування цивільного уряду має відбутися протягом дев'яти місяців, а не вже. Тому він скасував всі угоди з головною опозиційною коаліцією "За свободу і зміни", яка представляє інтереси протестуючих. Відтак, дав наказ військовим силою розігнати протест, пише Aljazeera.

      "Закликаємо від сьогодні почати безстрокову, загальну акцію протесту, яка буде тривати, поки не впаде режим", – вернулись до співвітчизників в альянсі "За свободу і зміни". 

      Дані про загиблих та поранених можуть відрізнятись від реальних цифр, оскільки армія блокує лікарні.

       

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      Теги: Жертви Протести Судан
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