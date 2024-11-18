Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані з сайту Верховної Ради України. Сам проєкт закону ухвалили ще 29 жовтня.

До теми Реформа МСЕК: уряд змінив систему призначення інвалідності

Зеленський підписав законопроєкт щодо МСЕК

На сайті українського парламенту з'явилася інформація, що президент України повернув зі своїм підписом законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.



Зеленський підписав закон про удосконалення МСЕК / Скриншот 24 Каналу

До цього 29 жовтня цей законопроєкт підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Цього ж дня його ухвалили народні депутати в українському парламенті.

Варто зазначити, що цей законопроєкт дозволяє модернізувати МСЕК, надаючи:

можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати коштів та часу для пацієнтів;

розгляд документів замість особистої присутності осіб для експертизи;

внесення результатів до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що спростить для лікарів доступ до них і пришвидшить ухвалення рішень. Це також додасть процедурам прозорості.

Також законопроєкт дозволяє адвокатам та уповноваженим представникам бути присутніми на засіданнях медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Законодавство також дозволяє пацієнтам запрошувати своїх лікарів на ці засідання, де вони матимуть можливість документувати процес за допомогою фото- та відеознімання, а також мати доступ до підготовлених комісією документів, що стосуються їхніх справ.

Крім того, Кабінету Міністрів України доручено встановити максимальні строки проведення засідань МСЕК та прийняття рішень. Законопроєкт визначає критерії, за яких комісія може проводити засідання дистанційно, ухвалювати рішення заочно або проводити виїзні засідання.

До того ж уряд буде зобов'язаний створити вичерпний перелік серйозних порушень, які можуть призвести до відсторонення членів МСЕК від обійманих посад на всіх рівнях, тим самим позбавляючи їх можливості брати участь у процесах встановлення інвалідності протягом певного періоду часу. Законопроєкт також передбачає чітку категоризацію МСЕК на перший, другий та інші рівні.

Важливо, що особи з інвалідністю, а також їхні представники та юридичні радники тепер матимуть право оскаржувати рішення, прийняті МСЕК.