Законопроєкт підтримали 284 депутати. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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Які удосконалення передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає такі нововведення:

Можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати коштів та часу для пацієнтів;

Розгляд документів замість особистої присутності осіб для експертизи;

Внесення результатів до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що спростить для лікарів доступ до них і пришвидшить ухвалення рішень. Це також додасть процедурам прозорості.

До другого читання були запропоновані такі нововведення:

Надати право адвокатам або уповноваженим представникам осіб з інвалідністю бути присутніми на засіданнях МСЕК;

Забезпечити можливість пацієнтів запрошувати своїх лікарів на засідання;

Надати особам з інвалідністю та їх представникам право на відео- та аудіофіксацію засідань МСЕК, а також фотофіксацію документів що формуються МСЕК при розгляді їх справи;

Зобов’язати Кабінет Міністрів встановити максимальні строки для проведення засідань МСЕК та ухвалення рішень;

Надати особам з інвалідністю, їх адвокатам або іншим уповноваженим представникам право самостійно налагоджувати процедури оскарження рішень МСЕК;

Зобов’язати Кабінет Міністрів встановити перелік підстав, за яких засідання МСЕК може відбутися дистанційно, на виїзних засіданнях або рішення приймаються заочно;

Встановити перелік грубих порушень, за які члени МСЕК можуть бути позбавлені членства на всіх рівнях та права виконувати функції, брати участь у прийнятті рішень у сфері визначення інвалідності;

Розділити МСЕКи на комісії першого, другого та інших рівнів.

Все ще залишається невизначеним майбутнє МСЕК, оскільки президент Зеленський анонсував їх закриття з 1 січня 2025 року.

Скандали з МСЕК