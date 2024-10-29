Законопроєкт підтримали 284 депутати. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
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Які удосконалення передбачає законопроєкт
Законопроєкт передбачає такі нововведення:
- Можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати коштів та часу для пацієнтів;
- Розгляд документів замість особистої присутності осіб для експертизи;
- Внесення результатів до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що спростить для лікарів доступ до них і пришвидшить ухвалення рішень. Це також додасть процедурам прозорості.
До другого читання були запропоновані такі нововведення:
- Надати право адвокатам або уповноваженим представникам осіб з інвалідністю бути присутніми на засіданнях МСЕК;
- Забезпечити можливість пацієнтів запрошувати своїх лікарів на засідання;
- Надати особам з інвалідністю та їх представникам право на відео- та аудіофіксацію засідань МСЕК, а також фотофіксацію документів що формуються МСЕК при розгляді їх справи;
- Зобов’язати Кабінет Міністрів встановити максимальні строки для проведення засідань МСЕК та ухвалення рішень;
- Надати особам з інвалідністю, їх адвокатам або іншим уповноваженим представникам право самостійно налагоджувати процедури оскарження рішень МСЕК;
- Зобов’язати Кабінет Міністрів встановити перелік підстав, за яких засідання МСЕК може відбутися дистанційно, на виїзних засіданнях або рішення приймаються заочно;
- Встановити перелік грубих порушень, за які члени МСЕК можуть бути позбавлені членства на всіх рівнях та права виконувати функції, брати участь у прийнятті рішень у сфері визначення інвалідності;
- Розділити МСЕКи на комісії першого, другого та інших рівнів.
Все ще залишається невизначеним майбутнє МСЕК, оскільки президент Зеленський анонсував їх закриття з 1 січня 2025 року.
Скандали з МСЕК
- У жовтні розгорівся скандал із фіктивними інвалідностями, пов'язаними з головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, прокурорами та іншими чиновниками;
- 16 жовтня ЗМІ повідомили, що на Хмельниччині 50 прокурорів оформили інвалідність. Обласний прокурор і 49 його підлеглих "кришували" корупційну схему Тетяни Крупи.
- Президент Зеленський провів засідання РНБО, ухваливши рішення про ліквідацію МСЕК до кінця року.
- 23 жовтня, в Офісі Генпрокурора повідомили попередні дані розслідування. Так, найбільший відсоток прокурорів з інвалідністю виявлено у двох областях – Черкаській та Хмельницькій. На Черкащині – 27,4% від загальної кількості, у Хмельницькій області – 29,8%.