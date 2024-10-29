Законопроект поддержали 284 депутата. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
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Какие усовершенствования предусматривает законопроект
Законопроект предусматривает следующие нововведения:
- Возможность онлайн-участия лиц на заседаниях МСЭК, что уменьшит затраты средств и времени для пациентов;
- Рассмотрение документов вместо личного присутствия лиц для экспертизы;
- Внесение результатов в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), что упростит для врачей доступ к ним и ускорит принятие решений. Это также придаст процедурам прозрачности.
Ко второму чтению были предложены следующие нововведения:
- Предоставить право адвокатам или уполномоченным представителям лиц с инвалидностью присутствовать на заседаниях МСЭК;
- Обеспечить возможность пациентов приглашать своих врачей на заседания;
- Предоставить лицам с инвалидностью и их представителям право на видео- и аудиофиксацию заседаний МСЭК, а также фотофиксацию документов формируемых МСЭК при рассмотрении их дела;
- Обязать Кабинет Министров установить максимальные сроки для проведения заседаний МСЭК и принятия решений;
- Предоставить лицам с инвалидностью, их адвокатам или другим уполномоченным представителям право самостоятельно налаживать процедуры обжалования решений МСЭК;
- Обязать Кабинет Министров установить перечень оснований, при которых заседание МСЭК может состояться дистанционно, на выездных заседаниях или решения принимаются заочно;
- Установить перечень грубых нарушений, за которые члены МСЭК могут быть лишены членства на всех уровнях и права выполнять функции, участвовать в принятии решений в сфере определения инвалидности;
- Разделить МСЭКи на комиссии первого, второго и других уровней.
Все еще остается неопределенным будущее МСЭК, поскольку президент Зеленский анонсировал их закрытие с 1 января 2025 года.
Скандалы с МСЭК
- В октябре разгорелся скандал с фиктивными инвалидностями, связанными с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой, прокурорами и другими чиновниками;
- 16 октября СМИ сообщили, что в Хмельницкой области 50 прокуроров оформили инвалидность. Областной прокурор и 49 его подчиненных "крышевали" коррупционную схему Татьяны Крупы.
- Президент Зеленский провел заседание СНБО, приняв решение о ликвидации МСЭК до конца года.
- 23 октября, в Офисе Генпрокурора сообщили предварительные данные расследования. Так, наибольший процент прокуроров с инвалидностью выявлено в двух областях – Черкасской и Хмельницкой. В Черкасской – 27,4% от общего количества, в Хмельницкой области – 29,8%.