Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Це вже не перший скандал із незаконним збагаченням в українських МСЕК.

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Як діяла незаконна схема в Одеській обласній МСЕК

У ДБР зазначили, що навесні 2024 року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати "платні послуги" чоловікам, які намагались уникнути мобілізації. До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби", навіть робили "знімки МРТ". Надалі, військовозобов'язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності,

– розповіли правоохоронці.

Вони також підкреслили, що вартість цих "послуг" складала від 6 до 12 тисяч доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

"Вже встановлені 42 військовозобов'язаних, які скористалась цією схемою. Інші – в процесі встановлення", – зауважили у ДБР.



В Одеській МСЕК викрили незаконну схему збагачення лікарями на оформленні чоловікам фіктивної інвалідності / Фото Офісу генпрокурора

Працівники бюро також провели вже 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. У них було вилучено медичну документацію, понад 80 тисяч доларів США готівкою та три автомобілі преміумкласу.

До того ж під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини, та п'ятьох "клієнтів" призовного віку, які були в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

Лікаря-організатора злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми,

– мовиться у повідомленні.



Затримано лікаря-організатора, 2 військовозобов'язаних і 5 чоловіків призовного віку / Фото Офісу Генпрокурора

У ДБР зазначили, що санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

За даними Офісу генпрокурора, затриманих військовослужбовців, які намагалися оформити фіктивну інвалідність, доставлено до Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Інших 5 осіб призовного віку доставити у РТЦК та СП.