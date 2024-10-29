Що буде замість МСЕК

Вже до кінця тижня МСЕК мають остаточно розформувати, а кількох керівників у Міністерстві охорони здоров'я, що відповідали за цей напрямок – звільнити, повідомляє платформа Enable Me.

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Як раніше пояснював міністр МОЗ Віктор Ляшко, відтепер медико-соціальну експертизу проводитимуть у кластерних та надкластерних лікарнях, систему яких запровадили з липня 2022 року під час медичної реформи.

Цікаво! Міністр охорони здоров’я зазначив, що перенесення функцій МСЕК у кластерні лікарні допоможе вирішити кадрові питання, оскільки вузькопрофільні спеціалісти раніше не хотіли залишати практику заради роботи в окремій експертній установі.

Як тепер оформлюватимуть інвалідність

Ляшко повідомив, що всі кластерні лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), і рішення про встановлення інвалідності ухвалюватимуть на основі даних, внесених у систему. Це дозволить відстежувати, який лікар, коли і який діагноз поставив, та які дослідження проводилися.

МОЗ також планує замінити поняття "медико-соціальна експертиза" на "оцінку функціонування людини та її потреб".

Важливо! Працездатність оцінюватимуть лікарі, які займалися лікуванням і реабілітацією пацієнта, а міністерства соціальної політики, економіки та освіти підключатимуться через міжнародну класифікацію функціонування.