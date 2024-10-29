Что будет вместо МСЭК

Уже до конца недели МСЭК должны окончательно расформировать, а нескольких руководителей в Министерстве здравоохранения, отвечавших за это направление – уволить, сообщает платформа Enable Me.

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Как ранее объяснял министр Минздрава Виктор Ляшко, отныне медико-социальную экспертизу будут проводить в кластерных и сверхкластерных больницах, систему которых ввели с июля 2022 года во время медицинской реформы.

Интересно! Министр здравоохранения отметил, что перенос функций МСЭК в кластерные больницы поможет решить кадровые вопросы, поскольку узкопрофильные специалисты ранее не хотели оставлять практику ради работы в отдельном экспертном учреждении.

Как теперь будут оформлять инвалидность

Ляшко сообщил, что все кластерные больницы подключены к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ), и решение об установлении инвалидности будут принимать на основе данных, внесенных в систему. Это позволит отслеживать, какой врач, когда и какой диагноз поставил, и какие исследования проводились.

Минздрав также планирует заменить понятие "медико-социальная экспертиза" на "оценку функционирования человека и его потребностей".

Важно! Работоспособность будут оценивать врачи, которые занимались лечением и реабилитацией пациента, а министерства социальной политики, экономики и образования будут подключаться через международную классификацию функционирования.