Будут ли расти зарплаты прокуроров

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, инициатива о повышении зарплат прокуроров на 37% была одобрена комитетом по вопросам бюджета.

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Ярослав Железняк Народный депутат Украины До сих пор в шоке от принимаемых решений: подняли исторически налоги – решили заняться историческим популизмом; только что был скандал по выплатам прокурорам – поддержали увеличить зарплаты прокурорам на 37%.

Впоследствии стало известно, что бюджетный комитет отклонил поправку о неповышении зарплат прокурорам. Это произошло благодаря давлению депутатов из профильного комитета, первого заместителя генпрокурора Алексея Хоменко и председателя Совета прокуроров.

Обратите внимание! Увеличение зарплат прокуроров на 37% – это рост расходов на эти выплаты почти на 3 миллиарда гривен.