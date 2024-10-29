Изменится ли пенсия
Сейчас в сети распространяется информация об изменениях в социальной поддержке лиц с инвалидностью из-за реформы МСЭК, что является не совсем корректным инфоповодом. Это вызывает панические настроения в обществе и массовое недовольство.
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Сообщаем: все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены,
– написали в Министерстве.
Реформа социальной поддержки лиц с инвалидностью должна улучшить поддержку граждан, в частности:
- ускорить назначение помощи;
- уменьшить бюрократию;
- сделать систему соцподдержки прозрачной и удобной для граждан.