Реформа МСЭК

В последние дни в социальных сетях распространяется ложная информация о реформе МСЭК и изменений в системе социальной поддержки лиц с инвалидностью. Эта дезинформация формирует негативное отношение среди граждан, что приводит к росту недовольства и тревоги в обществе. Власть призывает общественность искать точную информацию, чтобы уменьшить беспокойство и разъяснить будущие изменения.

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Сообщаем: все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены,

– написало министерство.

Реформа социальной поддержки лиц с инвалидностью призвана улучшить поддержку граждан с инвалидностью, в частности: