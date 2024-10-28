Какие выплаты дает ООН

Как сообщает ПФУ, программа дополнительной поддержки для пенсионеров, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий, продлится до конца декабря.

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Дальнейшее финансирование выплат будет зависеть от решений доноров и наличия средств.

Таким образом, выплаты будут продолжены в ноябре-декабре 2024 года.

Требования к получателям:

пенсия не превышает 3,25 тысячи гривен;

проживание на опасных территориях (перечень определен в приказе №309);

отсутствие помощи от государства или благотворителей с 1 марта 2023 года.

Сумма помощи определяется индивидуально и является разницей между суммой в 3 250 гривен и фактическим размером пенсии пенсионера.

Заметьте! Подавать дополнительные заявки не нужно: выплаты осуществляются автоматически на основе данных ПФУ, средства перечисляются на банковские карты или выдаются через отделения Укрпочты.