Чи будуть зростати зарплати прокурорів

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, ініціативу про підвищення зарплат прокурорів на 37% було схвалено комітетом з питань бюджету.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Досі в шоці від ухвалюваних рішень: підняли історично податки – вирішили зайнятися історичним популізмом; щойно був скандал щодо виплат прокурорам – підтримали збільшити зарплати прокурорам на 37%.

Згодом стало відомо, що бюджетний комітет відхилив поправку про непідвищення зарплат прокурорам. Це сталося завдяки тиску депутатів із профільного комітету, першого заступника генпрокурора Олексія Хоменка та голови Ради прокурорів.

Зверніть увагу! Збільшення зарплат прокурорів на 37% – це зростання витрат на ці виплати на майже 3 мільярди гривень.