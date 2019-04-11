У Судані влаштували військовий переворот
У суданській столиці Хартумі 11 квітня командувачі армії на своїй зустрічі вирішили усунути президента країни Омара аль-Башира та його оточення.
Група військових увійшла в будівлю держтелерадіокомпанії у другому за величиною місті Судану Омдурмане. Командування армії готується зробити важливе оголошення в ефірі. Це оголошення обіцяють поширити найближчим часом, повідомляють джерела телеканалів Al-Hadath та Al-Mayadeen.
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Зараз закритий аеропорт у Хартумі, а ще в країні влаштували низку арештів. Так, заарештували екс-міністра оборони Судану та чинного губернатора провінції Хартум Абделя Рахіма Мохаммеда Хуссейна. Є інформація про арешт охорони президента і колишнього віце-президента країни Алі Осман Таха.
10 квітня у Хартумі пройшли масові протести проти влади Судану. Під час них загинули 11 людей, серед яких були 6 працівників урядових сил. Поліція розганяла протестувальників за допомогою сльозогінного газу.
Раніше президент Судану Омар аль-Башир розпустив уряд і ввів у країні на рік режим надзвичайного стану.
Чому в Судані спалахнули протести? Протести розпочалися ще 19 грудня 2018 року через високі ціни на хліб, дороге життя і погіршення стану Судану на всіх рівнях. Тож протестувальники швидко почали вимагати повалити режим диктатора-лідера країни Омара аль-Башира. Влада країни жорстоко розганяла всі протести.