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      В Судане устроили военный переворот

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      После протестов в Судане против президента Омара аль-Башира, в стране происходит военный переворот
      После протестов в Судане против президента Омара аль-Башира, в стране происходит военный переворот / Getty Images

      В суданской столице Хартуме 11 апреля командующие армии на своей встрече решили отстранить президента страны Омара аль-Башира и его окружение.

      Группа военных вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. Командование армии готовится сделать важное объявление в эфире. Это объявление обещают распространить в ближайшее время, сообщают источники телеканалов Al-Hadath и Al-Mayadeen.

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      Сейчас закрыт аэропорт в Хартуме, а еще в стране устроили ряд арестов. Так, арестовали экс-министра обороны Судана и действующего губернатора провинции Хартум Абделя Рахима Мохаммеда Хуссейна. Есть информация об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

      10 апреля в Хартуме прошли массовые протесты против властей Судана. Во время них погибли 11 человек, среди которых были 6 работников правительственных сил. Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа.

      Ранее президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране на год режим чрезвычайного положения.

      Почему в Судане вспыхнули протесты?Протесты начались еще 19 декабря 2018 года из-за высоких цен на хлеб, дорогой жизни и ухудшения состояния Судана на всех уровнях. Поэтому протестующие быстро начали требовать свергнуть режим диктатора-лидера страны Омара аль-Башира. Власти страны жестоко разгоняли все протесты.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Протесты Судан
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