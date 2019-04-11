В Судане устроили военный переворот

В суданской столице Хартуме 11 апреля командующие армии на своей встрече решили отстранить президента страны Омара аль-Башира и его окружение.

Группа военных вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. Командование армии готовится сделать важное объявление в эфире. Это объявление обещают распространить в ближайшее время, сообщают источники телеканалов Al-Hadath и Al-Mayadeen.

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Сейчас закрыт аэропорт в Хартуме, а еще в стране устроили ряд арестов. Так, арестовали экс-министра обороны Судана и действующего губернатора провинции Хартум Абделя Рахима Мохаммеда Хуссейна. Есть информация об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

The Sudanese Army, through sate controlled media, has said it will make in an important announcement amid rumors that President #Bashir has been forced to resign, meanwhile Khartoum Airport will remain closed. #Sudan pic.twitter.com/Q9lbtTLCeh — Newsroom (@MaudhuiHouse) 11 апреля 2019 г.

10 апреля в Хартуме прошли массовые протесты против властей Судана. Во время них погибли 11 человек, среди которых были 6 работников правительственных сил. Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа.

Ранее президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране на год режим чрезвычайного положения.

Почему в Судане вспыхнули протесты?Протесты начались еще 19 декабря 2018 года из-за высоких цен на хлеб, дорогой жизни и ухудшения состояния Судана на всех уровнях. Поэтому протестующие быстро начали требовать свергнуть режим диктатора-лидера страны Омара аль-Башира. Власти страны жестоко разгоняли все протесты.