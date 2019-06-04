Протесты в Судане: военные открыли огонь, десятки погибших – фото, видео

Во время масштабных протестов в суданской столице Хартуме военные нарушили соглашение, заключенное с митингующими, и открыли по ним огонь. По меньшей мере 35 человек погибли, более сотни – получили ранения.

В Судане сейчас очень сложная политическая ситуация. 11 апреля командующие армии на своей встрече решили устранить Омара аль-Башира и его окружение. Группа военных вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. Через некоторое время Омар аль-Башир ушел в отставку и был взят под домашний арест.

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Но протесты все равно не утихали. Люди не хотели, чтобы страну возглавил министр обороны Судана Авад ибн Ауфа, которого считают слишком близким к диктатору. 11-12 апреля люди устроили новые акции и сидячую забастовку, которая закончилась трагически – десятки убитых и раненых.

В конце концов после свержения режима диктатора Омара аль-Башира протестующие в Судане заставили уйти в отставку и лидера военного переворота Авад ибн Ауфа. Последний написал соответствующее заявление и объявил своего преемника. Им стал генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Но и на этом акции протеста не закончились. Следующее их требование было – передача полномочий военного совета гражданскому правительству страны. Протесты продолжались, в частности блокировали несколько недель Министерство обороны, где и произошли массовые убийства.

SPEAK LOUDER. AND CLEARLY TO THE @POTUS. YOUR WORDS MATTER. DON’T ABANDON US NOW. SPEAK LOUDER. DON’T ABANDON #SUDAN. WE DON’T WANT A FAILED STATE. THEY KILLED CHILDREN TODAY. pic.twitter.com/o9EJ1BB1AQ — Jalelah Sophia Ahmed (@JalelahAhmed) 3 червня 2019 р.

Глава переходного военного совета Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан считает, что формирование гражданского правительства должно состояться в течение девяти месяцев, а не уже. Поэтому он отменил все сделки с главной оппозиционной коалицией "За свободу и перемены", которая представляет интересы протестующих. Поэтому, приказал военным силой разогнать протест, пишет Aljazeera.

#Sudan : the death toll of today's massacre is now up to 24.



Many people are still searching for relatives who have gone missing in the chaos this morning.#مجزره_القياده_العامه pic.twitter.com/NyYm0RULNf — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 3 червня 2019 р.

"Призываем с сегодняшнего дня начать бессрочную, общую акцию протеста, которая будет продолжаться, пока не падет режим", – обратились к соотечественникам в альянсе "За свободу и перемены".

#SudanProtests #sudan

The army shoots the demonstrators and killeds dozens of them at this moment. pic.twitter.com/r0QDFOn5E7 — Voice Of Africa (@theVoiceAfrica_) 3 червня 2019 р.

Данные о погибших и раненых могут отличаться от реальных цифр, поскольку армия блокирует больницы.