Протесты в Судане: военные открыли огонь, десятки погибших – фото, видео
Во время масштабных протестов в суданской столице Хартуме военные нарушили соглашение, заключенное с митингующими, и открыли по ним огонь. По меньшей мере 35 человек погибли, более сотни – получили ранения.
В Судане сейчас очень сложная политическая ситуация. 11 апреля командующие армии на своей встрече решили устранить Омара аль-Башира и его окружение. Группа военных вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. Через некоторое время Омар аль-Башир ушел в отставку и был взят под домашний арест.
Читайте также: Напряжение между США и Ираном: может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в ядерную войну
Но протесты все равно не утихали. Люди не хотели, чтобы страну возглавил министр обороны Судана Авад ибн Ауфа, которого считают слишком близким к диктатору. 11-12 апреля люди устроили новые акции и сидячую забастовку, которая закончилась трагически – десятки убитых и раненых.
В конце концов после свержения режима диктатора Омара аль-Башира протестующие в Судане заставили уйти в отставку и лидера военного переворота Авад ибн Ауфа. Последний написал соответствующее заявление и объявил своего преемника. Им стал генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Но и на этом акции протеста не закончились. Следующее их требование было – передача полномочий военного совета гражданскому правительству страны. Протесты продолжались, в частности блокировали несколько недель Министерство обороны, где и произошли массовые убийства.
Глава переходного военного совета Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан считает, что формирование гражданского правительства должно состояться в течение девяти месяцев, а не уже. Поэтому он отменил все сделки с главной оппозиционной коалицией "За свободу и перемены", которая представляет интересы протестующих. Поэтому, приказал военным силой разогнать протест, пишет Aljazeera.
"Призываем с сегодняшнего дня начать бессрочную, общую акцию протеста, которая будет продолжаться, пока не падет режим", – обратились к соотечественникам в альянсе "За свободу и перемены".
Данные о погибших и раненых могут отличаться от реальных цифр, поскольку армия блокирует больницы.