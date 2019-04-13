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      В Судане второй раз за три дня сменилась власть

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      Авад ибн Ауф
      Авад ибн Ауф / AFP

      После свержения режима диктатора Омара аль-Башира протестующие в Судане заставили уйти в отставку и лидера военного переворота Авад ибн Ауфа.

      Напомним, 11 апреля командующие армии на своей встрече решили устранить Омара аль-Башира и его окружение. Группа военных вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. Через некоторое время Омар аль-Башир ушел в отставку и был взят под домашний арест.

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      Но протесты все равно не утихали. Люди не хотели, чтобы страну возглавил министр обороны Судана Авад ибн Ауфа, которого считают слишком близким к диктатору.

      11-12 апреля люди устроили новые акции и сидячую забастовку, которая закончилась трагически. По официальным данным, тогда будто бы под "шальными пулями" погибли по меньшей мере 16 человек, еще 20 получили ранения. Однако в Ассоциации суданских врачей заявляют о 26 убитых и более 150 раненых, из которых 15 находятся в критическом состоянии.


      Протесты в Судане // Getty Images

      Несмотря на смерти во время протестов и комендантский час, введенный военными, тысячи людей остались на своем импровизированном лагере в центральной части Хартума в ночь на субботу, 13 апреля. Утром Глава военного совета Авад ибн Ауф заявил, что поскольку протестующие не расходятся и продолжают требовать его отставки, он это сделает. Ауф написал соответствующее заявление и объявил своего преемника. Им стал генерал-лейтенант Абдель Фаттах Абдельрахман Бурхан, пишет BBC.

      Митингующие считают это своей победой, но расходиться все равно не собираются. Следующее их требование – передача полномочий военного совета гражданскому правительству страны.

      Почему в Судане вспыхнули протесты?
      Протесты начались еще 19 декабря 2018 года из-за высоких цен на хлеб, дорогой жизни и ухудшение состояния Судана на всех уровнях. Поэтому протестующие быстро начали требовать свергнуть режим диктатора-лидера страны Омара аль-Башира. Власти страны жестоко разгоняли все протесты.

       

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      Теги: Новости политики Протесты Судан
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