В людей стреляли во время сидячего протеста после переворота в Судане: есть погибшие и раненые
Во время протестов и сидячей забастовки, которые состоялись 11-12 апреля после военного переворота в Судане, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 20 получили ранения.
Таковы данные официального представителя полиции Судана. Он отметил, что протестующих якобы убили "шальными пулями", пишет The Guardian.
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А вот в Ассоциации суданских врачей заявляют о 26 убитых и более 150 раненых, из которых 15 находятся в критическом состоянии. Среди погибших – пятеро солдат, которые защищали демонстрантов во время атак пробаширских силовиков.
Но несмотря на это и комендантский час, установленный военными, тысячи людей остались в своем импровизированном лагере в центральной части Хартума в ночь на субботу, 13 апреля.
Коротко о том, что произошло в Судане:
- Протесты начались 19 декабря 2018 года из-за высоких цен на хлеб, дорогой жизни и ухудшения состояния Судана на всех уровнях. Поэтому протестующие быстро начали требовать свергнуть режим диктатора-лидера страны Омара аль-Башира.
- Митинговали четыре месяца. На акции приходило много людей. Но власть страны жестоко разгоняла все протесты.
- В апреле у протестующих дела пошли быстрее. "Чем дольше аль-Башир собирается в отставку, тем масштабнее будут протесты", – сказал тогда один из активистов Мадаму Абазеид. Так и случилось. 6 апреля в суданской столице Хартум тысячи недовольных 30-летним правлением Омара аль-Башира вышли на протесты, чтобы заставить диктатора уйти в отставку. Фото и видео смотрите здесь.
- Ранее президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране на год режим чрезвычайного положения.
- 10 апреля в Хартуме прошли массовые протесты против властей Судана. Во время них погибли 11 человек, среди которых были 6 работников правительственных сил. Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа.
- 11 апреля командующие армии на своей встрече решили устранить Омара аль-Башира и его окружение, и добились своего. Группа военных вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. Через некоторое время Омар аль-Башир ушел в отставку и был заключен под домашний арест.