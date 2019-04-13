В людей стреляли во время сидячего протеста после переворота в Судане: есть погибшие и раненые

Во время протестов и сидячей забастовки, которые состоялись 11-12 апреля после военного переворота в Судане, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 20 получили ранения.

Таковы данные официального представителя полиции Судана. Он отметил, что протестующих якобы убили "шальными пулями", пишет The Guardian.

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А вот в Ассоциации суданских врачей заявляют о 26 убитых и более 150 раненых, из которых 15 находятся в критическом состоянии. Среди погибших – пятеро солдат, которые защищали демонстрантов во время атак пробаширских силовиков.

Но несмотря на это и комендантский час, установленный военными, тысячи людей остались в своем импровизированном лагере в центральной части Хартума в ночь на субботу, 13 апреля.

Коротко о том, что произошло в Судане: