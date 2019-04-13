10:29
13 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Подарок от Рогозина. У Кадырова деньги от Аллаха
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 апреля
      Вести.UA: Зеленский сбежал от Порошенко. Бойко хайпанув на изменениях во власти
      Вєсті.UA
      21:16, 12 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      В людей стреляли во время сидячего протеста после переворота в Судане: есть погибшие и раненые

      18 Читати новину українською
      Протесты в Судане
      Протесты в Судане / Getty Images

      Во время протестов и сидячей забастовки, которые состоялись 11-12 апреля после военного переворота в Судане, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 20 получили ранения.

      Таковы данные официального представителя полиции Судана. Он отметил, что протестующих якобы убили "шальными пулями", пишет The Guardian.

      Читайте также: Численность "желтых жилетов" во Франции уменьшается

      А вот в Ассоциации суданских врачей заявляют о 26 убитых и более 150 раненых, из которых 15 находятся в критическом состоянии. Среди погибших – пятеро солдат, которые защищали демонстрантов во время атак пробаширских силовиков.

      Но несмотря на это и комендантский час, установленный военными, тысячи людей остались в своем импровизированном лагере в центральной части Хартума в ночь на субботу, 13 апреля.

      Коротко о том, что произошло в Судане:

      • Протесты начались 19 декабря 2018 года из-за высоких цен на хлеб, дорогой жизни и ухудшения состояния Судана на всех уровнях. Поэтому протестующие быстро начали требовать свергнуть режим диктатора-лидера страны Омара аль-Башира.
      • Митинговали четыре месяца. На акции приходило много людей. Но власть страны жестоко разгоняла все протесты.
      • В апреле у протестующих дела пошли быстрее. "Чем дольше аль-Башир собирается в отставку, тем масштабнее будут протесты", – сказал тогда один из активистов Мадаму Абазеид. Так и случилось. 6 апреля в суданской столице Хартум тысячи недовольных 30-летним правлением Омара аль-Башира вышли на протесты, чтобы заставить диктатора уйти в отставку. Фото и видео смотрите здесь.
      • Ранее президент Судана Омар аль-Башир распустил правительство и ввел в стране на год режим чрезвычайного положения.
      • 10 апреля в Хартуме прошли массовые протесты против властей Судана. Во время них погибли 11 человек, среди которых были 6 работников правительственных сил. Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа.
      • 11 апреля командующие армии на своей встрече решили устранить Омара аль-Башира и его окружение, и добились своего. Группа военных вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. Через некоторое время Омар аль-Башир ушел в отставку и был заключен под домашний арест.
      blog_ava
      Василий Ломаченко – Энтони Кролла: онлайн боксерского поединка
      сегодня
      7641
      Теги: Жертвы Судан Новости политики Протесты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прорив Порошенка на "плюси" – це великий мінус
      сегодня , 08:59 Прорив Порошенка на "плюси" – це великий мінус
      Артем Овдієнко 2557
      Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
      сегодня , 07:55 Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
      6318
      Ломаченко победил Кроллу нокаутом в чемпионском поединке
      сегодня , 07:47 Ломаченко победил Кроллу нокаутом в чемпионском поединке
      1643
      Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      12 апреля , 20:30 Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      Світлана Попова 293
      Кто твой кандидат в президенты: тест
      12 апреля , 19:57 Кто твой кандидат в президенты: тест
      1243
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Испании в начале апреля неожиданно выпал снег: фото, видео
       6 апреля , 12:10
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук