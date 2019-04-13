У людей стріляли під час сидячого протесту після перевороту у Судані: є загиблі та поранені

Під час протестів та сидячого страйку, що відбулись 11-12 квітня після військового перевороту у Судані, щонайменше 16 людей загинули, ще 20 отримали поранення.

Такими є дані офіційного представника поліції Судану. Він зазначив, що протестувальників начебто вбили "шаленими кулями", пише The Guardian.

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А от в Асоціації суданських лікарів заявляють про 26 вбитих та більш ніж 150 поранених, з яких 15 перебувають у критичному стані. Серед загиблих – п'ятеро солдатів, які захищали демонстрантів під час нападів пробаширських силовиків.

Та попри це та комендантський час, встановлений військовими, тисячі людей залишилися на своєму імпровізованому таборі в центральній частині Хартуму у ніч проти суботи, 13 квітня.

Коротко про те, що сталось у Судані: