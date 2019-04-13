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      У людей стріляли під час сидячого протесту після перевороту у Судані: є загиблі та поранені

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      Протести у Судані
      Протести у Судані / Getty Images

      Під час протестів та сидячого страйку, що відбулись 11-12 квітня після військового перевороту у Судані, щонайменше 16 людей загинули, ще 20 отримали поранення.

      Такими є дані офіційного представника поліції Судану. Він зазначив, що протестувальників начебто вбили "шаленими кулями", пише The Guardian

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      А от в Асоціації суданських лікарів заявляють про 26 вбитих та більш ніж 150 поранених, з яких 15 перебувають у критичному стані. Серед загиблих – п'ятеро солдатів, які захищали демонстрантів під час нападів пробаширських силовиків. 

      Та попри це та комендантський час, встановлений військовими, тисячі людей залишилися на своєму імпровізованому таборі в центральній частині Хартуму у ніч проти суботи, 13 квітня.

      Коротко про те, що сталось у Судані:

      • Протести розпочалися 19 грудня 2018 року через високі ціни на хліб, дороге життя і погіршення стану Судану на всіх рівнях. Тож протестувальники швидко почали вимагати повалити режим диктатора-лідера країни Омара аль-Башира.
      • Мітингували чотири місяці. На акції приходило багато людей. Але влада країни жорстоко розганяла всі протести.
      • У квітні в протестувальників справи пішли швидше. "Чим довше аль-Башир збиратиметься у відставку, тим масштабнішими будуть протести", – сказав тоді один з активістів Мадаму Абазеід. Так і сталось. 6 квітня у суданській столиці Хартум тисячі невдоволених 30-річним правлінням Омара аль-Башира вийшли на протести, аби змусити диктатора піти у відставку. Фото і відео дивіться тут.
      • Раніше президент Судану Омар аль-Башир розпустив уряд і ввів у країні на рік режим надзвичайного стану.
      • 10 квітня у Хартумі пройшли масові протести проти влади Судану. Під час них загинули 11 людей, серед яких були 6 працівників урядових сил. Поліція розганяла протестувальників за допомогою сльозогінного газу.
      • 11 квітня командувачі армії на своїй зустрічі вирішили усунути Омара аль-Башира та його оточення і таки домоглися свого. Група військових увійшла в будівлю держтелерадіокомпанії у другому за величиною місті Судану Омдурмане. Через певний час Омар аль-Башир пішов у відставку і був взятий під домашній арешт.
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      Теги: Жертви Новини політики Судан Протести
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