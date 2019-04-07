Численность "желтых жилетов" во Франции уменьшается

Очередная волна протестов "желтых жилетов" во Франции отмечена наиболее слабой мобилизацией активистов движения за всю историю его существования.

По данным МВД республики, которые приводит издание Le Monde, в субботних маршах "желтых жилетов" в целом по всей стране приняли участие 22,3 тысячи человек.

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Среди них более 3,5 тысячи человек приняли участие в 21 акции протеста в Париже. Отмечается, что с момента начала протестов почти пять месяцев назад мобилизация стала значительно слабее.

Собственную статистику обнародовали и представители протестного движения. По их данным, акции собрали 73,4 тысячи человек. Но и они косвенно подтвердили что впервые за все время участие в акциях приняло менее 100 тысяч участников.

В Париже по распоряжению префектуры третий раз были закрыты для манифестантов Елисейские Поля. За различные правонарушения полицейские задержали 43 человека.

Среди тех, кто получил предупреждение от полиции за пересечение периметра безопасности вблизи Елисейских Полей, оказались неформальный лидер протестного движения Эрик Друэ и его мать. Утверждение полиции были обжалованы адвокатом лидера "желтых жилетов". Он заявил, что его клиент был остановлен, когда собирался спуститься в метро.

Моей популярности и появления на Елисейских Полях вполне достаточно для штрафа,

– отметил Друэ после того, как ему был выписан штраф в 135 евро.

На прошлой неделе неформальный лидер "желтых жилетов" уже получал штраф в размере 2 тысяч евро – за организацию манифестации без предварительного уведомления властей.

Одновременно с продолжением уличных манифестаций протестное движение пытается сформировать собственный партийный список, чтобы принять участие в выборах в Европейский парламент, которые пройдут 26 мая. В то же время часть "желтых жилетов" считает европейские выборы "маскарадом".