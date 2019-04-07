В жилом доме в Париже прогремел мощный взрыв (видео)

Сильный пожар в центре Парижа полностью охватила шестиэтажный дом. На одном из этажей здания произошел мощный взрыв, в результате которого пожар значительно усилился.

По информации издания Franceinfo пока не поступало информации о жертвах или пострадавших в результате инцидента.

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На месте работают десятки спасателей, которые, по информации очевидцев, успешно борются с огнем.



Спасатели пытаются ликвидировать пожар // REMI BRANCATO

На видеозаписях свидетелей видно, как огонь полностью охватил несколько нижних этажей здания.

BREAKING: The fire in Paris is now under control, firefighters say. pic.twitter.com/Imc7qN2Qvx — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 6 квітня 2019 р.

massive explosion and fire raged in downtown Paris France. Casualties unknown pic.twitter.com/DCzoL1ZuTo — Tracy️️️ (@BullPup2A) 6 квітня 2019 р.

Очевидцам также удалось заснять момент мощного взрыва. Смотрите видео:

Breaking: A large explosion has occurred at the scene of a building fire in Paris, France. pic.twitter.com/y2FtZAkXYp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 6 квітня 2019 р.

Причины возникновения пожара пока также остаются неизвестными. После того, как спасатели полностью ликвидируют возгорание будет проведено расследование, которое установит, что же привело к сильному пожару и взрыву.