В жилом доме в Париже прогремел мощный взрыв (видео)
Сильный пожар в центре Парижа полностью охватила шестиэтажный дом. На одном из этажей здания произошел мощный взрыв, в результате которого пожар значительно усилился.
По информации издания Franceinfo пока не поступало информации о жертвах или пострадавших в результате инцидента.
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На месте работают десятки спасателей, которые, по информации очевидцев, успешно борются с огнем.
Спасатели пытаются ликвидировать пожар // REMI BRANCATO
На видеозаписях свидетелей видно, как огонь полностью охватил несколько нижних этажей здания.
Очевидцам также удалось заснять момент мощного взрыва. Смотрите видео:
Причины возникновения пожара пока также остаются неизвестными. После того, как спасатели полностью ликвидируют возгорание будет проведено расследование, которое установит, что же привело к сильному пожару и взрыву.
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