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      В жилом доме в Париже прогремел мощный взрыв (видео)

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      Пожар в центре Парижа
      Пожар в центре Парижа / REMI BRANCATO

      Сильный пожар в центре Парижа полностью охватила шестиэтажный дом. На одном из этажей здания произошел мощный взрыв, в результате которого пожар значительно усилился.

      По информации издания Franceinfo пока не поступало информации о жертвах или пострадавших в результате инцидента.

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      На месте работают десятки спасателей, которые, по информации очевидцев, успешно борются с огнем.

      Пожежа, вибух, Франція
      Спасатели пытаются ликвидировать пожар // REMI BRANCATO

      На видеозаписях свидетелей видно, как огонь полностью охватил несколько нижних этажей здания.

      Очевидцам также удалось заснять момент мощного взрыва. Смотрите видео:

      Причины возникновения пожара пока также остаются неизвестными. После того, как спасатели полностью ликвидируют возгорание будет проведено расследование, которое установит, что же привело к сильному пожару и взрыву.

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      Теги: Пожар Взрыв Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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