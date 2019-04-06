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      Склад и отделение "Новой почты" горели на Киевщине: некоторые посылки не удалось спасти

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      На Киевщине загорелся склад "Новой почты" (иллюстративное фото)
      На Киевщине загорелся склад "Новой почты" (иллюстративное фото) / Соцсети

      В Калиновке Киевской области загорелся склад "Новой почты": пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет

      По информации пресс-службы ГСЧС, здание, где возникло возгорание, является одноэтажным и стоит отдельно. Площадь, на которой возник пожар, составляет 450 квадратных метров.

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      Сам инцидент случился около 14:00 6 апреля, в 15:25 пожар был локализован на площади в 350 квадратных метров, а в 16:17 – ликвидирован. К тушению были привлечены 17 пожарных и 5 единиц техники.

      Угрозы распространения пожара не было. Предварительно жертв и пострадавших нет.

      В пресс-службе "Новой почты" в комментарии 24 каналу рассказали, что возгорание произошло в складе, который находился рядом с отделением компании. Следовательно, огонь перекинулся и на это здание.

      Часть посылок и грузов удалось спасти. Более подробная информация о состоянии отправлений будет позже. Мы компенсируем все посылки, которые пострадали,
      – отметили представители компании.

      Возгорания на складах "Новой почты" случались и раньше. В частности, в конце августа 2018 года крупный пожар в таких помещениях произошел в Мукачево на Закарпатье – всего огонь охватил площадь в 2400 квадратных метров. Впоследствии в компании пообещали компенсировать стоимость всех потерянных из-за пожара посылок.

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      Теги: Новости Украины Новая почта ГСЧС Пожар
      Источник: 24 канал
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