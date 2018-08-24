В Мукачево горят склады "Новой почты": фото и видео
В пятницу, 24 августа, около 21 часа вечера загорелись склады "Новой почты" в Мукачево на Закарпатье. Огонь охватил 2400 квадратных метров складских помещений.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Пожар до сих пор пытаются ликвидировать 10 единиц основной пожарной техники и 3 единицы вспомогательной техники, а также свыше 50 спасателей.
Огонь локализовали, но противопожарные мероприятия продолжаются до сих пор.
Источник: 24 канал
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