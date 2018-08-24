В Полтавской области уже третьи сутки горят поверхностные залежи торфа

Залежи торфа горят вблизи села Турбаи Глобинского района Полтавской области. Общая площадь торфяника занимает 10 гектаров

Об этом сообщило издание NP.

Читайте также: Лесные пожары в Германии постепенно подбираются к Берлину

Площадь одного крупнейшего центра занимает 5 гектаров, остальные – частей по 0,2-0,4 гектара. Глубина залегания торфа – 20-30 сантиметров.

Возгорание произошло 22 августа вечером, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

К ликвидации пожара привлечены отряд из 23 спасателей и 15 пожарных машин. Сейчас спасатели и техники ГП "Кременчугский лесхоз" продолжают тушить возгорания.

Убытки и причину пожара устанавливают специалисты.