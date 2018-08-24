В Полтавской области уже третьи сутки горят поверхностные залежи торфа
Залежи торфа горят вблизи села Турбаи Глобинского района Полтавской области. Общая площадь торфяника занимает 10 гектаров
Об этом сообщило издание NP.
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Площадь одного крупнейшего центра занимает 5 гектаров, остальные – частей по 0,2-0,4 гектара. Глубина залегания торфа – 20-30 сантиметров.
Возгорание произошло 22 августа вечером, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.
К ликвидации пожара привлечены отряд из 23 спасателей и 15 пожарных машин. Сейчас спасатели и техники ГП "Кременчугский лесхоз" продолжают тушить возгорания.
Убытки и причину пожара устанавливают специалисты.
Источник: 24 Канал
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