На Полтавщині вже третю добу горять поверхневі поклади торфу
Поклади торфу палають поблизу села Турбаї Глобинського району Полтавської області. Загальна площа торфовища займає 10 гектарів
Про це повідомило видання NP.
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Площа одного найбільшого осередку займає 5 гектарів, решта — частин по 0,2-0,4 гектара. Глибина залягання торфу — 20-30 сантиметрів.
Загоряння виникло 22 серпня увечері, повідомили в ГУ ДСНС України у Полтавській області.
До ліквідації пожежі залучено загін із 23-х рятувальників та 15 пожежних машин. Наразі рятувальники і техніки ДП "Кременчуклісгосп" продовжують гасити займання.
Збитки та причину пожежі встановлюють фахівці.
Джерело: 24 Канал
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