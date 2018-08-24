Лісові пожежі у Німеччині поступово підбираються до Берліна

У вівторок ввучері, 21 серпня, у Німеччині на півночі від Потсдама почалася масштабна лісова пожежа, яка поширилася до північної частини Берліна.

Про це повідомило видання Der Tagesspiegel.

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Зазначається, що з трьох селищ евакуювали біля 500 жителів. У столиці Німеччини люди відчувають запах паленого, а околиці затягнуло димом. Джерело пожежі локалізовано за п'ятдесят кілометрів від Берліна.

Для ліквідації пожежі залучено в загальній кількості біля 600 рятувальників, бульдозери, авіацію та водяні гармати. Наразі пожежа захопила територію розміром в кількасот гектарів.

Від пожежі також постраждало залізничне сполучення у регіоні. Наразі рух потягів повністю припинено.

Боротьбу з вогнем ускладнює той факт, що ліси всіяні боєприпасами, які залишилися в землі з часів Другої Світової війни. Вже було кілька випадків детонації, тому зараз деякі лісові масиви недоступні для пожежних бригад.

Дивіться відео: Масштабна пожежа неподалік Берліна