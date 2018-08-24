Лесные пожары в Германии постепенно подбираются к Берлину

Во вторник вечером, 21 августа, в Германии на севере Потсдама начался масштабный лесной пожар, который распространился к северной части Берлина.

Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.

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Отмечается, что из трех поселков эвакуировали около 500 жителей. В столице Германии люди чувствуют запах паленого, а окрестности затянуло дымом. Источник пожара локализован за пятьдесят километров от Берлина.

Для ликвидации пожара привлечены в общей сложности около 600 спасателей, бульдозеры, авиация и водяные пушки. Сейчас пожар захватил территорию размером в несколько сотен гектаров.

От пожара также пострадало железнодорожное сообщение в регионе. Сейчас движение поездов полностью прекращено.

Борьбу с огнем осложняет тот факт, что леса усеяны боеприпасами, которые остались в земле со времен Второй Мировой войны. Уже было несколько случаев детонации, поэтому сейчас некоторые лесные массивы недоступны для пожарных бригад.

Смотрите видео: Масштабный пожар недалеко от Берлина