У Мукачево горять склади "Нової пошти": фото та відео
У п'ятницю, 24 серпня, близько 21 години вечора загорілись склади "Нової пошти" у Мукачево на Закарпатті. Вогонь охопив 2400 квадратних метрів складських приміщень.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
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Пожежу досі намагаються ліквідувати 10 одиниць основної пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної техніки, а також понад 50 рятувальників.
Вогонь локалізували, але протипожежні заходи досі тривають.
Джерело: 24 канал
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