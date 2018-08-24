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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Мукачево горять склади "Нової пошти": фото та відео

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Пожежа на складах "Нової пошти" у Мукачево
Пожежа на складах "Нової пошти" у Мукачево / ДСНС

У п'ятницю, 24 серпня, близько 21 години вечора загорілись склади "Нової пошти" у Мукачево на Закарпатті. Вогонь охопив 2400 квадратних метрів складських приміщень.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС. 

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Пожежу досі намагаються ліквідувати 10 одиниць основної пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної техніки, а також понад 50 рятувальників.

Вогонь локалізували, але протипожежні заходи досі тривають. 

 

Теги: Новини України Пожежа Нова пошта Новини Закарпаття ДСНС
Джерело: 24 канал
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