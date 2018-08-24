У Мукачево горять склади "Нової пошти": фото та відео

Пожежа на складах "Нової пошти" у Мукачево / ДСНС

У п'ятницю, 24 серпня, близько 21 години вечора загорілись склади "Нової пошти" у Мукачево на Закарпатті. Вогонь охопив 2400 квадратних метрів складських приміщень.