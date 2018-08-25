Пожар на "Новой почте" в Мукачево: в компании прокомментировали инцидент

В "Новой почте" прокомментировали масштабный пожар на своих складах в Мукачево. В компании пообещали компенсировать стоимость всех потерянных из-за пожара посылок.

Об этом информируют на официальной странице "Новой почты" в Facebook.

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На терминале "Новая Почта" в Мукачево произошло возгорание. Терминал был оборудован всеми необходимыми средствами противопожарной безопасности. После того, как получим доступ на его территорию, будет осуществлена ​​оценка ущерба,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что грузоперевозчик компенсирует своим пользователям стоимость всех утраченных посылок.

В ГСЧС, в свою очередь, информируют, что более полусотни пожарных и с десяток пожарных авто боролись в ночь на 25 августа с воспламенением на складах компании.

Напомним, в пятницу, 24 августа вспыхнули склады "Новой почты" в Мукачево на Закарпатье. Огонь охватил 2400 квадратных метров складских помещений. Спасателям удалось локализовать пожар. Пострадавших, к счастью, нет.