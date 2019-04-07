У житловому будинку в Парижі прогримів потужний вибух (відео)
Сильна пожежа у центрі Парижа повністю охопила шестиповерховий будинок. На одному з поверхів будівлі стався сильний вибух, внаслідок якого пожежа значно посилилася.
За інформацією видання Franceinfo наразі не надходило інформації про жертв чи постраждалих внаслідок інциденту.
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На місці працюють десятки рятувальників, які, за інформацією очевидців, успішно боряться з вогнем.
Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу // REMI BRANCATO
На відеозаписах свідків видно, як вогонь повністю охопив кілька нижніх поверхів будівлі.
Очевидцям також вдалося зафільмувати момент потужного вибуху. Дивіться відео:
Причини виникнення пожежі наразі також залишаються невідомими. Після того, як рятувальники повністю ліквідують загоряння буде проведено розслідування, яке встановить, що ж саме призвело до сильної пожежі та вибуху.
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