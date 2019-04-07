У житловому будинку в Парижі прогримів потужний вибух (відео)

Сильна пожежа у центрі Парижа повністю охопила шестиповерховий будинок. На одному з поверхів будівлі стався сильний вибух, внаслідок якого пожежа значно посилилася.

За інформацією видання Franceinfo наразі не надходило інформації про жертв чи постраждалих внаслідок інциденту.

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На місці працюють десятки рятувальників, які, за інформацією очевидців, успішно боряться з вогнем.



Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу // REMI BRANCATO

На відеозаписах свідків видно, як вогонь повністю охопив кілька нижніх поверхів будівлі.

BREAKING: The fire in Paris is now under control, firefighters say. pic.twitter.com/Imc7qN2Qvx — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 6 квітня 2019 р.

massive explosion and fire raged in downtown Paris France. Casualties unknown pic.twitter.com/DCzoL1ZuTo — Tracy️️️ (@BullPup2A) 6 квітня 2019 р.

Очевидцям також вдалося зафільмувати момент потужного вибуху. Дивіться відео:

Breaking: A large explosion has occurred at the scene of a building fire in Paris, France. pic.twitter.com/y2FtZAkXYp — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 6 квітня 2019 р.

Причини виникнення пожежі наразі також залишаються невідомими. Після того, як рятувальники повністю ліквідують загоряння буде проведено розслідування, яке встановить, що ж саме призвело до сильної пожежі та вибуху.