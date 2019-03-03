Офіційні результати парламентських виборів у Молдові: перемогли проросійські соціалісти

У Молдові оголосили офіційні результати парламентських виборів. Лідером стала проросійська Партія соціалістів – вона отримала 35 мандатів із 101 місця у парламенті країни.

За соціалістами слідує правляча Демократична партія Молдови з результатом у 30 мандатів, повідомила голова Центральної виборчої комісії Аліна Руссу, пише Sputnik Молдова.

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На третьому місці опинився проєвропейський опозиційний блок Acum ("Зараз", – 24 канал), він отримав 26 мандатів.

Партія "Шор" бізнесмена і мера міста Оргіїв Ілана Шора йде четвертою з результатом у 7 мандатів. Незалежні депутати отримали 3 мандати. інші партії не змогли пройти 6% виборчий бар'єр. Тепер результати парламентських виборів будуть спрямовані на утвердження в Конституційний суд.

Зазначимо, Партію соціалістів очолював Ігор Додон перед тим, як стати президентом. Додон відомий своїми симпатіями до очільника Кремля Володимира Путіна. Він каже, що Молдова потребує хороших взаємин із Росією на тлі невизначеності щодо майбутнього Євросоюзу.

Додон також заявляє, що Молдова не повинна повторювати помилок України, обираючи шлях проєвропейської зовнішньої політики. Додамо, що конституційний суд Молдови не раз відсторонював проросійського президента Додона від виконання обов'язків.

Парламентські вибори у Молдові, які відбулись 24 лютого, мають доленосне значення. Країна переживає гостру економічну кризу,у ній триває жорстке протистояння між проросійським президентом і орієнтованим на Захід парламентом.

Як відбувались арламентські вибори у Молдові?Відповідно до теперішньої системи виборів у Молдові, 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників. Вибори проводять за мішаною системою: 50 депутатів за партійними списками і 51 – в одномандатних округах. Дотепер вибори в Молдові відбувалися тільки за партійними списками. Аби потрапити до парламенту, партія має набрати не менш ніж 6% голосів, а блок – не менш ніж 8%. В одномандатних округах перемагає кандидат, що набрав голосів більше, ніж будь-хто інший, в один тур. Президент може розпустити парламент і голосити нові вибори, якщо новий парламент не зможе сформувати владну коаліцію протягом 45 днів після оголошення результатів.