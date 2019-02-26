Втручання Росії у вибори в Молдові: які наслідки це має для України

Проросійська партія соціалістів перемогла на парламентських виборах у Молдові, які відбулися 24 лютого. Це голосування вже назвали брудним, адже голоси купували, а електорат масово підвозили на автобусах. До того ж, власникам молдовських паспортів вперше за 27 років окупації регіону Росією дозволили обирати парламент Молдови. Проте люди просто стали маріонетками в руках політиків.

Як Росія втручалася у вибори

Жителів Придністров'я масово підвозили на автобусах та маршрутках без номерів на правий берег Дністра, аби ті могли проголосувати. Міжнародні спостерігачі зафіксували численні порушення під час парламентських виборів у Молдові.

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Виявили і те, що придністровцям за голос платили по двадцять доларів. А гроші давали на виході з дільниць прямісінько посеред вулиці.

Ми спостерігали масштабний підвіз виборців автобусами з Придністров'я до дільниць. Ця ситуація різко контрастувала з труднощами, з якими зіштовхнулася молдовська діаспора,

– сказала член Європейського парламенту Ребекка Хармс.

Центрвиборчком Молдови теж звернувся до правоохоронців зі скаргою на так звані "виборчі каруселі". Хоча ще до голосування Кремль, не приховуючи, просував у парламент свою політсилу. Бив по довірі до конкурентів, а також звинуватив лідера демократів та найбагатшу людину Молдови Влада Плахотнюка в незаконних оборудках на півмільярда доларів.



Влад Плахотнюк

Результати парламентських виборів

Найбільша проросійська сила Молдови – соціалістична партія чинного президента Ігоря Додона – вибори таки перемогла. 31% голосів гарантує їй близько 20 місць у парламенті, проте не більшість.

Окрім партії Додона прохідний поріг подолали ще три політсили. І, як не дивно, проєвропейські. Їхніх голосів цілком вистачає для утворення парламентської більшості та формування уряду. Проте, між партіями не досить теплі стосунки. Одна звинувачує іншу у виборчих махінаціях. Саме це й може зірвати об'єднання. Молдовський президент вже натякнув на ймовірний реванш проросійських сил.

У разі відсутності консенсусу щодо формування коаліції, або в разі провалу процедури призначення прем'єр-міністра Республіки Молдова, я підпишу указ про розпуск парламенту і призначення нових виборів,

– заявив президент Молдови Ігор Додон.

Як вибори у Молдові можуть вплинути на ситуацію в Україні

Ці вибори для Молдови мають доленосне значення, адже в країні, що переживає гостру економічну кризу триває жорстке протистояння між проросійським президентом і орієнтованим на Захід парламентом.

До слова, Молдова – це парламентська республіка, а отже прем'єр-міністр є фактичним лідером країни. Відтак для України важливо, чи буде цей лідер орієнтований на Захід, або ж на Росію. Адже проєвропейський сусід під боком нам дуже потрібен.

Дивіться відео: Росія втручалася у парламентські вибори в Молдові