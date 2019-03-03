Официальные результаты парламентских выборов в Молдове: победили пророссийские социалисты

В Молдове объявили официальные результаты парламентских выборов. Лидером стала пророссийская Партия социалистов – она получила 35 мандатов из 101 места в парламенте страны.

За социалистами следует правящая Демократическая партия Молдовы с результатом в 30 мандатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу, пишет Sputnik Молдова.

Читайте также: Вмешательство России в выборы в Молдове: какие последствия это имеет для Украины

На третьем месте оказался проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сегодня" – 24 канал), он получил 26 мандатов.

Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом в 7 мандатов. Независимые депутаты получили 3 мандата. Другие партии не смогли пройти 6% избирательный барьер. Теперь результаты парламентских выборов будут направлены на утверждение в Конституционный суд.

Отметим, Партию социалистов возглавлял Игорь Додон перед тем, как стать президентом. Додон известный своими симпатиями к главе Кремля Владимиру Путину. Он говорит, что Молдова нуждается в хороших отношениях с Россией на фоне неопределенности относительно будущего Евросоюза.

Додон также заявляет, что Молдова не должна повторять ошибок Украины, выбирая путь проевропейской внешней политики. Добавим, что Конституционный суд Молдовы не раз отстранял пророссийского президента Додона от исполнения обязанностей.

Парламентские выборы в Молдове, которые состоялись 24 февраля, имеют судьбоносное значение. Страна переживает острый экономический кризис, в ней продолжается жесткое противостояние между пророссийским президентом и ориентированным на Запад парламентом.

Как проходят парламентские выборы в Молдове?Согласно нынешней системы выборов в Молдове, за 101 место в парламенте сражаются 14 партий и 1 блок, а также 320 депутатов-одномандатников. Выборы проводятся по смешанной системе: 50 депутатов по партийным спискам и 51 – в одномандатных округах. До сих пор выборы в Молдове проходили только по партийным спискам. Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать не менее 6% голосов, а блок – не менее 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший голосов больше, чем кто-либо другой, в один тур. Президент может распустить парламент и назначить новые выборы, если новый парламент не сможет сформировать правящую коалицию в течение 45 дней после объявления результатов.