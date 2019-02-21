Додон: Молдова залежить від Москви, їй потрібна Росія

Молдова залежна від Росії і потребує хороших взаємин із нею на тлі невизначеності щодо майбутнього Європейського Союзу.

Найперше, Молдову пов’язує із Росією енергетика та експорт, заявив президент країни Ігор Додон виданню Associated Press.

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Окрім того, без Росії Додон не бачить вирішення замороженого конфлікту в проросійському Придністров'ї. Також Молдова потребує відкритого російського ринку для своєї продукції та енергоресурсів.

Окрім того, Додон нагадав про "понад 500 тисяч наших громадян у Росії". Він вважає, що попри майбутнє і розвиток із Євросоюзом є "непевним". Зазначимо, до ЄС зараз надходить 70% молдовського експорту.

Я не знаю, що буде з ЄС через 10-15 років. Чому ми повинні встановлювати цілі і давати обіцянки?

– додав президент Молдови.

Зазначимо, Додон вважає, що Молдова "не повинна повторювати помилок України", вибираючи шлях проєвропейської зовнішньої політики. Дев'ять років проєвропейської влади країні показали, що цей вектор – "ілюзія".



При цьому конституційний суд країни не раз відсторонював його від виконання обов'язків, а тепер посаду президента взагалі хочуть скасувати. Голова парламенту Молдови Андріан Канду стверджує, що наступний склад парламенту виступить за подальше спрощення інституту президента країни аж до повної відмови від нього.

Про який конфілкт у Придністров'ї йде мова?Це – переважно російськомовний регіон, який у 1992 році односторонньо проголосив незалежність від решти Молдови. Самопроголошеної "незалежності" Придністров'я не визнав ніхто у світі.



Регіон досі отримує суттєву підтримку Росії – політичну, економічну та військову. Після нетривалої війни 1992 року, в якій загинуло близько 1200 осіб, Кишинів остаточно втратив контроль над регіоном. На боці сепаратистів тоді взяли участь не окремі бійці, а цілі підрозділи та частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. У 1992 році за двостороннім російсько-молдавському угодою на адмінкордонах між Придністров'ям і рештою Молдови було розпочато миротворча операцію з участю російських і молдовських військ, а також збройних формувань.



У 2018 році в інтерв'ю латвійському виданню Latvijas Avize спікер Молдовського парламенту Андріан Канду заявив, що у Придністров'ї незаконно перебувають близько 2 тисяч російських військовослужбовців, яких у Кишиневі вважають "окупаційними силами", що представляють загрозу безпеці.



У червні 2018 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до Росії вивести свої війська з Придністров'я. Попри численні заклики, російські військові досі незаконно лишаються на території так званої "ПМР".