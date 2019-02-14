Росія боїться нового Майдану в країні-сусідці України

У Росії пророкують новий Майдан у Молдові, якщо там соціалісти переможуть на парламентських виборах. У цьому Москва традиційно звинувачують Європу та США.

Захід може підштовхнути правих до протестів – таку заяву секретаря Радбезу Росії Миколи Патрушева поширили російські ЗМІ.

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Зазначимо, партію соціалістів Республіки Молдова очолює президент Ігор Додон. Натомість Патрушев стверджує, що у Вашингтоні та Брюсселі"не приховують, що мають намір домагатися євроатлантичної орієнтації"Кишинева.

Він зазначає, що за даними опитувань громадян Молдови лідирує саме партія соціалістів, яка готова до розвитку відносин як з Росією, так і з Заходом. Однак, за його словами, "Захід це не влаштовує".

У разі ж перемоги соціалістів не виключено, що Захід організує правих на створення молдавського „майдану“ в Кишиневі і підштовхне їх до імпічменту президента",

–вважає секретар Радбезу.

Парламентські вибори в Молдові заплановані на 24 лютого 2019 року.