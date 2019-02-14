23:56
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пам'ятник Халку легкої поведінки у РФ. Росіяни замахнулися на святе
      Вєсті Кремля
      20:59, сьогодні
      Вєсті.UA: Депутати пояснили, що таке кохання. Квест повернення в Україну від МВС
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Росія боїться нового Майдану в країні-сусідці України

      112 Читать новость на русском
      У Росії вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові буде новий Майдан
      У Росії вважають, що у разі перемоги соціалістів на виборах у Молдові буде новий Майдан / Фото з відкритих джерел

      У Росії пророкують новий Майдан у Молдові, якщо там соціалісти переможуть на парламентських виборах. У цьому Москва традиційно звинувачують Європу та США.

      Захід може підштовхнути правих до протестів – таку заяву секретаря Радбезу Росії Миколи Патрушева поширили російські ЗМІ.

      Читайте також: Росія уже почала втручатися у виборчі процеси в Україні та Молдові, – Порошенко

      Зазначимо, партію соціалістів Республіки Молдова очолює президент Ігор Додон. Натомість Патрушев стверджує, що у Вашингтоні та Брюсселі"не приховують, що мають намір домагатися євроатлантичної орієнтації"Кишинева.

      Він зазначає, що за даними опитувань громадян Молдови лідирує саме партія соціалістів, яка готова до розвитку відносин як з Росією, так і з Заходом. Однак, за його словами, "Захід це не влаштовує".

      У разі ж перемоги соціалістів не виключено, що Захід організує правих на створення молдавського „майдану“ в Кишиневі і підштовхне їх до імпічменту президента", 
      –вважає секретар Радбезу.

      Парламентські вибори в Молдові заплановані на 24 лютого 2019 року.

      Зазначимо, сам Додон вважає, що Молдова не повинна повторювати помилок України, вибираючи шлях проєвропейської зовнішньої політики. Дев'ять років проєвропейської влади країні показали, що цей вектор – "ілюзія".

      При цьому конституційний суд країни не раз відсторонював його від виконання обов'язків, а тепер посаду президента взагалі хочуть скасувати. Голова парламенту Молдови Андріан Канду стверджує, що наступний склад парламенту виступить за подальше спрощення інституту президента країни аж до повної відмови від нього.

      blog_ava
      ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
      сьогодні
      7203
      Теги: Новини політики Молдова Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 лютого: Супрун поновили на посаді у МОЗ, кораблі НАТО зайдуть в Чорне море
      сьогодні , 22:34 Головні новини 14 лютого: Супрун поновили на посаді у МОЗ, кораблі НАТО зайдуть в Чорне море
      731
      Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      сьогодні , 22:00 Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      Артем Овдієнко 1740
      Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      сьогодні , 20:20 Чому літак – найбезпечніший транспорт та як побороти страх авіаперельотів
      Альона Захарова 1360
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сьогодні , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 232
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сьогодні , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 500
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук