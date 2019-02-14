Росія боїться нового Майдану в країні-сусідці України
У Росії пророкують новий Майдан у Молдові, якщо там соціалісти переможуть на парламентських виборах. У цьому Москва традиційно звинувачують Європу та США.
Захід може підштовхнути правих до протестів – таку заяву секретаря Радбезу Росії Миколи Патрушева поширили російські ЗМІ.
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Зазначимо, партію соціалістів Республіки Молдова очолює президент Ігор Додон. Натомість Патрушев стверджує, що у Вашингтоні та Брюсселі"не приховують, що мають намір домагатися євроатлантичної орієнтації"Кишинева.
Він зазначає, що за даними опитувань громадян Молдови лідирує саме партія соціалістів, яка готова до розвитку відносин як з Росією, так і з Заходом. Однак, за його словами, "Захід це не влаштовує".
У разі ж перемоги соціалістів не виключено, що Захід організує правих на створення молдавського „майдану“ в Кишиневі і підштовхне їх до імпічменту президента",
–вважає секретар Радбезу.
Парламентські вибори в Молдові заплановані на 24 лютого 2019 року.
Зазначимо, сам Додон вважає, що Молдова не повинна повторювати помилок України, вибираючи шлях проєвропейської зовнішньої політики. Дев'ять років проєвропейської влади країні показали, що цей вектор – "ілюзія".
При цьому конституційний суд країни не раз відсторонював його від виконання обов'язків, а тепер посаду президента взагалі хочуть скасувати. Голова парламенту Молдови Андріан Канду стверджує, що наступний склад парламенту виступить за подальше спрощення інституту президента країни аж до повної відмови від нього.