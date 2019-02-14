23:58
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Памятник Халку легкого поведения в РФ. Россияне замахнулись на святое
      Вєсті Кремля
      21:05, сегодня
      Вести.UA Депутаты объяснили, что такое любовь. Квест возвращения в Украину от МВД
      Вєсті.UA
      19:23, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Россия боится нового Майдана в стране-соседке Украины

      14 Читати новину українською
      В России считают, что в случае победы социалистов на выборах в Молдове будет новый Майдан
      В России считают, что в случае победы социалистов на выборах в Молдове будет новый Майдан / Фото из открытых источников

      В России предрекают новый Майдан в Молдове, если там социалисты победят на парламентских выборах. В этом Москва традиционно обвиняет Европу и США.

      Запад может подтолкнуть правых к протестам – такое заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева распространили российские СМИ.

      Читайте также: Россия уже начала вмешиваться в избирательные процессы в Украине и Молдове, – Порошенко

      Отметим, партию социалистов Республики Молдова возглавляет президент Игорь Додон. В то же время Патрушев утверждает, что в Вашингтоне и Брюсселе не скрывают, что намерены добиваться евроатлантической ориентации Кишинева.

      Он отмечает, что по данным опросов граждан Молдавии лидирует партия социалистов, которая готова к развитию отношений как с Россией, так и с Западом. Однако, по его словам, "Запад это не устраивает".

      В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента",
      –считает секретарь Совбеза.

      Парламентские выборы в Молдове намечены на 24 февраля 2019 года.

      Отметим, сам Додон считает, что Молдова не должна повторять ошибок Украины, выбирая путь проевропейской внешней политики. Девять лет проевропейской власти стране показали, что этот вектор – "иллюзия".

      При этом Конституционный суд страны не раз отстранял его от исполнения обязанностей, а теперь должность президента вообще хотят отменить. Глава парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий состав парламента выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него.

      blog_ava
      Почему растут рейтинги Зеленского: объяснение политолога
      сегодня
      1940
      Теги: Новости России Молдова Новости политики
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 февраля: Супрун восстановили в должности, корабли НАТО зайдут в Черное море
      сегодня , 22:57 Главные новости 14 февраля: Супрун восстановили в должности, корабли НАТО зайдут в Черное море
      77
      Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      сегодня , 22:00 Свіжі соцопитування: чому змінилися рейтинги Зеленського, Порошенка і Тимошенко
      Артем Овдієнко 1760
      Почему самолет – самый безопасный транспорт и как побороть страх авиаперелетов
      сегодня , 20:41 Почему самолет – самый безопасный транспорт и как побороть страх авиаперелетов
      Альона Захарова 158
      Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      сегодня , 20:01 Заберу права і зазначу в декларації: валентинки із зображеннями політиків та скандальних суддів
      Блог Соцмережі 232
      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      сегодня , 19:27 Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора
      Мирослава Ляхович 502
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Последняя встреча: Обама и Путин пообщались 4 минуты
       20 ноября 2016 , 21:23
      В Азии мусульманки создали "Клуб покорных жен" и учат правильно заниматься сексом
      25 июня 2011 , 22:36 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук