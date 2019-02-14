Россия боится нового Майдана в стране-соседке Украины

В России предрекают новый Майдан в Молдове, если там социалисты победят на парламентских выборах. В этом Москва традиционно обвиняет Европу и США.

Запад может подтолкнуть правых к протестам – такое заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева распространили российские СМИ.

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Отметим, партию социалистов Республики Молдова возглавляет президент Игорь Додон. В то же время Патрушев утверждает, что в Вашингтоне и Брюсселе не скрывают, что намерены добиваться евроатлантической ориентации Кишинева.

Он отмечает, что по данным опросов граждан Молдавии лидирует партия социалистов, которая готова к развитию отношений как с Россией, так и с Западом. Однако, по его словам, "Запад это не устраивает".

В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского "майдана" в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента",

–считает секретарь Совбеза.

Парламентские выборы в Молдове намечены на 24 февраля 2019 года.

Отметим, сам Додон считает, что Молдова не должна повторять ошибок Украины, выбирая путь проевропейской внешней политики. Девять лет проевропейской власти стране показали, что этот вектор – "иллюзия".

При этом Конституционный суд страны не раз отстранял его от исполнения обязанностей, а теперь должность президента вообще хотят отменить. Глава парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий состав парламента выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него.