Россия уже начала вмешиваться в избирательные процессы в Украине и Молдове, – Порошенко
Российская Федерация начала реализацию сценария вмешательства в выборы в Украине и Молдове, проведение которых запланировано на 2019 год.
Об этом сообщает Президент Украины Петр Порошенко, пишет "Укринформ".
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Во время выступления на открытии обновленного пункта пропуска на границе с Молдовой “Паланка”, Петр Порошенко рассказал, что Россия старается использовать современные информационные технологии, в частности для дискредитации руководства Украины и Молдовы.
В Украине и в Республике Молдова 2019 год является очень важным — есть принципиальные выборы в парламент Республики Молдова, и есть президентские и парламентские выборы в Украине. И, к сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательные процессы,
– отметил Порошенко.
Более того, Порошенко отметил, что Российская Федерация использует в своих целях так называемую "пятую колонну", которая, по словам президента "готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции с Россией".
Никто больше чем мы, украинцы, не хочет мира, но мира на условиях международного права и национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции,
– подчеркнул Петр Порошенко.
Стоит добавить, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы разных стран мира: президентские выборы США 2016 года, референдум о Brexit в Британии в 2016 году и всеобщие выборы в 2017, в выборах президента Франции в 2017 году, парламентские выборы в Германии 2017 и референдум о статусе Каталонии в 2017.
Напомним, что Верховная Рада назначила очередные выборы Президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Кроме того, согласно требованиям законодательства, очередные выборы парламента должны состояться в конце октября следующего года.