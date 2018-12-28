15:41
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Россия уже начала вмешиваться в избирательные процессы в Украине и Молдове, – Порошенко

      83 Читати новину українською
      Россия уже начала вмешиваться в избирательные процессы в Украине и Молдове, – Порошенко
      Россия уже начала вмешиваться в избирательные процессы в Украине и Молдове, – Порошенко / hvylya.net

      Российская Федерация начала реализацию сценария вмешательства в выборы в Украине и Молдове, проведение которых запланировано на 2019 год.

      Об этом сообщает Президент Украины Петр Порошенко, пишет "Укринформ".

      Читайте также: Британия и Россия договорились о возвращении дипломатов, – посол РФ в Лондоне

      Во время выступления на открытии обновленного пункта пропуска на границе с Молдовой “Паланка”, Петр Порошенко рассказал, что Россия старается использовать современные информационные технологии, в частности для дискредитации руководства Украины и Молдовы.

      В Украине и в Республике Молдова 2019 год является очень важным — есть принципиальные выборы в парламент Республики Молдова, и есть президентские и парламентские выборы в Украине. И, к сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательные процессы,
      – отметил Порошенко.

      Более того, Порошенко отметил, что Российская Федерация использует в своих целях так называемую "пятую колонну", которая, по словам президента "готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции с Россией".

      Никто больше чем мы, украинцы, не хочет мира, но мира на условиях международного права и национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции,
      – подчеркнул Петр Порошенко.

      Стоит добавить, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы разных стран мира: президентские выборы США 2016 года, референдум о Brexit в Британии в 2016 году и всеобщие выборы в 2017, в выборах президента Франции в 2017 году, парламентские выборы в Германии 2017 и референдум о статусе Каталонии в 2017.

      Напомним, что Верховная Рада назначила очередные выборы Президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Кроме того, согласно требованиям законодательства, очередные выборы парламента должны состояться в конце октября следующего года.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Парламентские выборы 2019 Владимир Путин Молдова
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо
      сегодня , 15:00 Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо
      Юрій Бутусов 125
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      20 декабря , 10:00 Тест: Кто ты из самых крутых киношных авантюристов?
      192
      Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      сегодня , 14:30 Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      Крістіна Бердинських 23
      Самые яркие запуски ракет в 2018 году
      сегодня , 14:08 Самые яркие запуски ракет в 2018 году
      Анастасія Можаровська 70
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук