Додон: Молдова зависит от Москвы, ей нужна Россия

Молдова зависима от России и требует хороших взаимоотношений с ней на фоне неопределенности относительно будущего Европейского Союза.

В первую очередь, Молдову связывает с Россией энергетика и экспорт, заявил президент страны Игорь Додон изданию Associated Press.

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Кроме того, без России Додон не видит решения замороженного конфликта в пророссийском Приднестровье. Также Молдова нуждается в открытом российском рынке для своей продукции и энергоресурсов.

Кроме того, Додон напомнил о "более чем 500 тысячах наших граждан в России". Он считает, что на будущее и развитие с Евросоюзом является "неопределенным". Отметим, в ЕС сейчас поступает 70% молдавского экспорта.

Я не знаю, что будет с ЕС через 10-15 лет. Почему мы должны устанавливать цели и давать обещания?

– добавил президент Молдовы.

Отметим, Додон считает, что Молдова "не должна повторять ошибки Украины", выбирая путь проевропейской внешней политики. Девять лет проевропейской власти стране показали, что этот вектор – "иллюзия".

При этом Конституционный суд страны не раз отстранял его от исполнения обязанностей, а теперь должность президента вообще хотят отменить. Глава парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий состав парламента выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него.

О каком конфликте в Приднестровье идет речь? Это – преимущественно русскоязычный регион, который в 1992 году односторонне провозгласил независимость от остальной части Молдовы. Самопровозглашенную "независимость" Приднестровья не признал никто в мире.



Регион до сих пор получает существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибли около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом.



На стороне сепаратистов тогда участвовали не отдельные бойцы, а целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. В 1992 году согласно двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной частью Молдовы была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.



В 2018 году в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize спикер Молдавского парламента Андриан Канду заявил, что в Приднестровье незаконно находятся около 2 тысяч российских военнослужащих, которых в Кишиневе считают "оккупационными силами", представляющими угрозу безопасности.



В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России вывести свои войска из Приднестровья. Несмотря на многочисленные призывы, российские военные до сих пор незаконно остаются на территории так называемой "ПМР".