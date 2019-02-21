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      Додон: Молдова зависит от Москвы, ей нужна Россия

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      Додон заявил, что Молдове нужна Россия
      Додон заявил, что Молдове нужна Россия / Фото из открытых источников

      Молдова зависима от России и требует хороших взаимоотношений с ней на фоне неопределенности относительно будущего Европейского Союза.

      В первую очередь, Молдову связывает с Россией энергетика и экспорт, заявил президент страны Игорь Додон изданию Associated Press.

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      Кроме того, без России Додон не видит решения замороженного конфликта в пророссийском Приднестровье. Также Молдова нуждается в открытом российском рынке для своей продукции и энергоресурсов.

      Кроме того, Додон напомнил о "более чем 500 тысячах наших граждан в России". Он считает, что на будущее и развитие с Евросоюзом является "неопределенным". Отметим, в ЕС сейчас поступает 70% молдавского экспорта.

      Я не знаю, что будет с ЕС через 10-15 лет. Почему мы должны устанавливать цели и давать обещания?
      – добавил президент Молдовы.

      Отметим, Додон считает, что Молдова "не должна повторять ошибки Украины", выбирая путь проевропейской внешней политики. Девять лет проевропейской власти стране показали, что этот вектор – "иллюзия".

      При этом Конституционный суд страны не раз отстранял его от исполнения обязанностей, а теперь должность президента вообще хотят отменить. Глава парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий состав парламента выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него.

      О каком конфликте в Приднестровье идет речь? Это – преимущественно русскоязычный регион, который в 1992 году односторонне провозгласил независимость от остальной части Молдовы. Самопровозглашенную "независимость" Приднестровья не признал никто в мире.

      Регион до сих пор получает существенную поддержку России – политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибли около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом.

      На стороне сепаратистов тогда участвовали не отдельные бойцы, а целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой. В 1992 году согласно двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной частью Молдовы была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

      В 2018 году в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize спикер Молдавского парламента Андриан Канду заявил, что в Приднестровье незаконно находятся около 2 тысяч российских военнослужащих, которых в Кишиневе считают "оккупационными силами", представляющими угрозу безопасности.

      В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к России вывести свои войска из Приднестровья. Несмотря на многочисленные призывы, российские военные до сих пор незаконно остаются на территории так называемой "ПМР".

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      Теги: Новости политики Новости России Молдова
      Источник: 24 Канал
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