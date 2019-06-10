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      МЗС України про кризу у Молдові: Головне – не допустити російського сценарію

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      Голова українського МЗС Павло Клімкін
      Голова українського МЗС Павло Клімкін / Getty Images

      В Україні відреагували на політичну кризу у Молдові. У Міністерстві закордонних справ порадили не застосовувати силу до мітингувальників та не допустити російського сценарію федералізації країни.

      У відомстві зазначили, що Молдова є для України важливим партнером. А також нагадали, що обидві країни можуть мати спільне європейське майбутнє.

      Читайте також: Парламент Молдови прийняв декларацію про "захоплену державу"

      "Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння. Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни", – підкреслили в МЗС. 

      У Міністерстві додали, що оскільки Україна зацікавлена у стабільній, демократичній і європейській Молдові, то готова сприяти у вирішенні її політичних проблем. 

      Через ситуацію у Молдові нараду також провели в РНБО.

      Що відбувається у Молдові? 

      Все почалось із парламентських виборів. Вони відбулись ще 24 лютого. За 1,5 місяці після оголошення результатів там мали сформувати коаліцію, проте не змогли цього зробити аж до червня. Це спровокувало багатотисячні протести у країні 7 червня. Люди вийшли на вулиці, що не допустити проведення дострокових парламентських виборів. Вже наступного дня, 8 червня, проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM сформували коаліцію та підписали тимчасову угоду про співпрацю. Тоді ж депутати затвердили тимчасовий склад уряду та прийняли декларацію "Про захоплену державу". 

      Все начебто вже мало бути добре, але ні. Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Адже, мовляв, остаточний термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня. Відтак єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент.

      Конституційний суд призначив виконувачем обов’язків президента країни Павла Філіпа. Той розпустив парламент і призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Протести РНБО Молдова
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