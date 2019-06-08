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      Парламент Молдови прийняв декларацію про "захоплену державу"

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      Парламент Молдови
      Парламент Молдови / DW

      Молдовський парламент зібрався на екстрене засідання, на якому депутати проголосували за декларацію "Про захоплену державу". Таке рішення підтримали 61 народний обранець.

      Проект зареєстрував проєвропейський демократичний блок ACUM. У ньому йдеться про "звільнення захопленої олігархами держави і вивід держструктур з-під впливу олігархів з Демократичної партії", передає "Громадське". 

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      У декларації також містяться такі вимоги:

      • анулювати змішану виборчу систему;
      • висловити вотум недовіри Конституційному суду країни;
      • відправити у відставку главу Служби інформації і безпеки і главу Національного центру по боротьбі з корупцією.

      Окрім ухвалення проект про визнання Молдови "захопленою державою", депутати затвердили тимчасовий склад уряду. Його очолила лідерка ACUM Майя Санду.

      Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Адже, мовляв, остаточний термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня. Відтак єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент. 

      Парламентські вибори у Молдові відбулись 24 лютого. За 1,5 місяці після оголошення результатів там мали сформувати коаліцію, проте не змогли цього зробити аж до червня. Це спровокувало багатотисячні протести у країні 7 червня, аби не допустити проведення дострокових парламентських виборів. Вже наступного дня, 8 червня, проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM сформували коаліцію та підписали тимчасову угоду про співпрацю.

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      Теги: Новини політики Молдова
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