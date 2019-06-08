Парламент Молдови прийняв декларацію про "захоплену державу"

Молдовський парламент зібрався на екстрене засідання, на якому депутати проголосували за декларацію "Про захоплену державу". Таке рішення підтримали 61 народний обранець.

Проект зареєстрував проєвропейський демократичний блок ACUM. У ньому йдеться про "звільнення захопленої олігархами держави і вивід держструктур з-під впливу олігархів з Демократичної партії", передає "Громадське".

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У декларації також містяться такі вимоги:

анулювати змішану виборчу систему;

висловити вотум недовіри Конституційному суду країни;

відправити у відставку главу Служби інформації і безпеки і главу Національного центру по боротьбі з корупцією.

Окрім ухвалення проект про визнання Молдови "захопленою державою", депутати затвердили тимчасовий склад уряду. Його очолила лідерка ACUM Майя Санду.

Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Адже, мовляв, остаточний термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня. Відтак єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент.

Парламентські вибори у Молдові відбулись 24 лютого. За 1,5 місяці після оголошення результатів там мали сформувати коаліцію, проте не змогли цього зробити аж до червня. Це спровокувало багатотисячні протести у країні 7 червня, аби не допустити проведення дострокових парламентських виборів. Вже наступного дня, 8 червня, проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM сформували коаліцію та підписали тимчасову угоду про співпрацю.