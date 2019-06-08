Парламент Молдовы принял декларацию о "захваченном государстве"

Молдавский парламент собрался на экстренное заседание, на котором депутаты проголосовали за декларацию "О захваченном государстве". Такое решение поддержал 61 народный избранник.

Проект зарегистрировал проевропейский демократический блок ACUM. В нем говорится об "освобождении захваченного олигархами государства и вывод госструктур из-под влияния олигархов из Демократической партии", передает "Общественное".

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В декларации также содержатся следующие требования:

аннулировать смешанную избирательную систему;

выразить вотум недоверия Конституционному суду страны;

отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Кроме принятия проекта о признании Молдовы "захваченным государством", депутаты утвердили временный состав правительства. Его возглавила лидер ACUM Майя Санду.

В этот же день Конституционный суд опубликовал решение, в котором сказано: любой акт, принятый в парламенте 8 июня и позже, будет недействительным. Ведь, мол, окончательный срок формирования коалиции, рабочих органов парламента и правительства закончился 7 июня. Поэтому единственное конституционное решение в этой ситуации – распустить парламент.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. Через 1,5 месяца после объявления результатов там должны были сформировать коалицию, однако не смогли этого сделать вплоть до июня. Это спровоцировало многотысячные протесты в стране 7 июня, чтобы не допустить проведения досрочных парламентских выборов. Уже на следующий день, 8 июня, пророссийская Социалистическая партия и проевропейский демократический блок ACUM сформировали коалицию и подписали временное соглашение о сотрудничестве.