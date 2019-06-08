Молдова "близька до вибуху": парламент сформував дуже несподівану коаліцію

Парламент не зміг сформувати коаліцію протягом трьох місяців після виборів. Конституційний суд зобов'язав президента розпустити парламент. Президент натомість ініціював екстрене засідання зборів і там таки створили коаліцію – однак, на день пізніше встановленого законом строку. Та й увійшли до неї сили з протилежними світоглядами: проросійські соціалісти та проєвропейський демократичний блок.

У Кишиневі 7 червня прихильники Демократичної партії Молдови (на виборах посіла 2 місце) вийшли на протести під будівлю парламенту проти проведення дострокових виборів – про необхідність розпуску зборів та проведення дострокових виборів ухвалу виніс Конституційний суд країни. Люди вимагали створення коаліції, і вже наступного дня, 8 червня, це сталося – коаліцію створили. Однак без участі Демпартії.

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Ігор Додон, президент Молдови, 8 червня скликав політичні сили на консультації. Прийшли 61 депутат зі 101 – від проросійської Соціалістичної партії і проєвропейського демократичного блоку ACUM. Вони підписали декларацію для виходу країни з кризи, по суті – тимчасову угоду про співпрацю.



Ігор Додон – президент Молдови / EADaily

На екстреному засіданні парламенту депутати затвердили склад уряду. Згідно з попередньою домовленістю, проголосували за те, щоб спікером парламенту стала соціалістка Зінаїда Гречана, а тимчасовий уряд відтепер очолить лідер ACUM Майя Санду.



Зінаїда Гречана – новообраний спікер парламенту Молдови / @MaximEristavi

У парламенті також були присутніми президент Ігор Додон, посли США, країн ЄС, Росії та інші дипломати. Додон уже назвав ситуацію в країні "близькою до вибуху" і закликав громадян країни не піддаватися на провокації.

Сьогодні-завтра не виходьте на протести, не блокуйте парламент і уряд. Ставка на те, щоб вивести вас на вулиці і впровадити кілька сотень провокаторів. Залишіться вдома, зі своїми сім'ями, з дітьми. Не дозволяйте перетворити себе на гарматне м'ясо,

– заявив Ігор Додон.

До слова, Конституційний суд Молдови 5 разів приймав рішення про відсторонення Ігоря Додона з посади президента країни. Той ігнорував ці ухвали. Додон був головою Соцпартії, його обрали президентом у 2016, також він відомий своїми проросійськими поглядами, зокрема – заявою про визнання Криму російським.

Плани у депутатів, за їх словами, грандіозні: відправити у відставку главу Служби інформації і безпеки, главу Національного центру боротьби з корупцією, генпрокурора. А ще вони збираються повернути пропорційну виборчу систему і відправити у відставку ЦВК.



Майя Санду призначена головою уряду, однак чи є конституційним це рішення?

Примітно, що цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Адже, мовляв, термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня.