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      Молдова "близка к взрыву": парламент сформировал очень неожиданную коалицию

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      В Молдове сформировали коалицию из политических сил с противоположными взглядами
      В Молдове сформировали коалицию из политических сил с противоположными взглядами / sputnik.md

      Парламент не смог сформировать коалицию в течение трех месяцев после выборов. Конституционный суд обязал президента распустить парламент. Президент взамен инициировал экстренное заседание собрания и там таки создали коалицию - однако, на день позже установленного законом срока. И вошли в нее силы с противоположными мировоззрениями: пророссийские социалисты и проевропейский демократический блок.

      В Кишиневе 7 июня сторонники Демократической партии Молдовы (на выборах заняла 2 место) вышли на протесты под здание парламента против проведения досрочных выборов – о необходимости роспуска собрания и проведения досрочных выборов решение вынес Конституционный суд страны. Люди требовали создания коалиции, и уже на следующий день, 8 июня, это произошло – коалицию создали. Однако без участия Демпартии.

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      Игорь Додон, президент Молдовы, 8 июня созвал политические силы на консультации. Пришли 61 депутат из 101 – от пророссийской Социалистической партии и проевропейского демократического блока ACUM. Они подписали декларацию для выхода страны из кризиса, по сути – временное соглашение о сотрудничестве.

      Додон
      Игорь Додон – президент Молдовы / EADaily

      На экстренном заседании парламента депутаты утвердили состав правительства. Согласно предварительной договоренности, проголосовали за то, чтобы спикером парламента стала социалистка Зинаида Гречаная, а временное правительство отныне возглавит лидер ACUM Майя Санду.

      Молдова
      Зинаида Гречаная – новоизбранный спикер парламента Молдовы / @MaximEristavi

      В парламенте также присутствовали президент Игорь Додон, послы США, стран ЕС, России и другие дипломаты. Додон уже назвал ситуацию в стране "близкой к взрыву" и призвал граждан страны не поддаваться на провокации.

      Сегодня-завтра не выходите на протесты, не блокируйте парламент и правительство. Ставка на то, чтобы вывести вас на улицы и внедрить несколько сотен провокаторов. Останьтесь дома, со своими семьями, с детьми. Не позволяйте превратить себя в пушечное мясо,
      – заявил Игорь Додон.

      К слову, Конституционный суд Молдовы 5 раз принимал решение об отстранении Игоря Додона с поста президента страны. Тот игнорировал эти решения. Додон был председателем Соцпартии, был избран президентом в 2016 году, также он известен своими пророссийскими взглядами, в частности – заявлением о признании Крыма российским.

      Планы у депутатов, по их словам, грандиозные: отправить в отставку главу Службы информации и безопасности, главу Национального центра по борьбе с коррупцией, генпрокурора. А еще они собираются вернуть пропорциональную систему и отправить в отставку ЦИК.

      Молдова
      Майя Санду назначена председателем правительства, однако конституционно ли это решение?

      Примечательно, что в этот же день Конституционный суд опубликовал решение, в котором сказано: любой акт, принятый в парламенте 8 июня и позже, будет недействительным. Ведь, мол, срок формирования коалиции, рабочих органов парламента и правительства закончился 7 июня.

      blog_ava
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      Теги: Скандал Европа Молдова
      Источник: 24 канал
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