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      Що завадить Путіну покласти Молдову собі в Кишеню після виборів: пояснення експерта

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      Експерт пояснив, чому плани Кремля на парламентські вибори у Молдові провалились
      Експерт пояснив, чому плани Кремля на парламентські вибори у Молдові провалились / Фото з відкритих джерел

      Жодна з політичних партій, яка брала участь в парламентських виборах у Молдові, не отримала більшості голосів у новому парламенті країни. Це підтвердила центральна виборча комісія країни за результатами підрахунку 100 відсотків бюлетенів.

      Політичний оглядач, публіцист і журналіст Віталій Портников називає головним підсумком підсумок молдавських виборів поразку Кремля, пише "Еспресо".

      Читайте також: Втручання Росії у вибори в Молдові: які наслідки це має для України

      Так, з урахуванням голосів депутатів-мажоритарників партія соціалістів пропутінського президента Ігоря Додона отримає 35 депутатських місць. Правлячій в країні Демократичній партії олігарха Влада Плахотнюка дістанеться 30 місць, а проєвропейська опозиція отримає 26 місць.

      Ще 7 місць буде у партії бізнесмена Ілана Шора і 3 місця займуть незалежні депутати, яких також пов'язують з олігархом Плахотнюком.

      "Спостерігачі в Кишиневі говорять про "поразку демократії", про те, що країна ще на п'ять років залишиться "захопленим державою" - захопленим, зрозуміло, олігархом Плахотнюком,
      – пише Портников.

      Лідери проєвропейської опозиції навіть обіцяють протести проти "нечесних виборів". Однак журналіст наголошує – Кремлеві витівка не вдалася.

      За його словами, після перемоги російського ставленика Ігоря Додона на виборах президента країни Москві залишався буквально один крок – перемога соціалістів на парламентських виборах. Це б дозволило Путіну "покласти Молдову собі в кишеню". Однак за партію Додона проголосував всього 31 відсоток виборців.

      "А це означає, що інші 69 відсотків, нехай вони і голосують за партії-антагоністи, робити вибір на користь Росії не хочуть і не будуть", – зазначає журналіст.

      Портников наголошує, що тепер для Молдови найголовніше – створити ефективну владу. Однак не все так просто: лідери проєвропейської опозиції вже заявили, що не хочуть і чути про коаліцію ні з соціалістами, ні з демократами.

      Журналіст вважає, що найнебезпечніше для Молдови – це якраз коаліція соціалістів і демократів.

      Такий союз нівелює підсумки виборів, зробить Молдову легкою здобиччю Путіна,
      – додає він.

      Молдовські політики повинні об'єднуватися за одним критерієм – рух до Європи, геть від Москви. Якщо проєвропейська коаліція у Молдові виявиться неготовою до цього, то "все станеться за звичним сценарієм". Портников наголошує. Що у такому разі можливість проросійського реваншу нікуди не зникне.

      У Росії побовювались нового Майдану у Молдові, якщо там соціалісти переможуть на парламентських виборах. У цьому Москва традиційно звинувачує Європу та США. Зокрема, секретар Радбезу Росії Микола Патрушев переконаний, що захід може спровокувати жителів країни на протести.

      Зазначимо, президент Молдови Ігор Додон намагається якомога тісніше пов’язати свою державу з Росією. Він каже, що Молдова потребує хороших взаємин із Росією на тлі невизначеності щодо майбутнього Євросоюзу. Додон також заявляє, що Молдова не повинна повторювати помилок України, обираючи шлях проєвропейської зовнішньої політики.

      Читайте також: Молдова залежить від Москви, їй потрібна Росія, – Додон

      Конституційний суд Молдови не раз відсторонював проросійського президента Додона від виконання обов'язків. Тепер посаду президента у країні взагалі хочуть скасувати. Канду стверджує, що наступний склад парламенту виступить за подальше спрощення інституту президента країни аж до повної відмови від нього.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Молдова Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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