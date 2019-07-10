Військові відреагували на заяву Зеленського скасувати парад до Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський скасував військовий парад до Дня Незалежності, а гроші на його проведення передасть армії. Рішення збурило українське суспільство, поділивши на прихильників та противників. Що думають про це безпосередньо військові – читайте у матеріалі.

Загальна чисельність Збройних сил України із курсантами, контрактниками та строковиками – приблизно 300 тисяч людей. Не важко підрахувати, що кожному військовослужбовцю дістанеться тисяча гривень.

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На сьогодні це невелика сума і навряд чи суттєво покращить фінансове становище військовослужбовців. І багатьох армійців це обурило.

Це намагання купити свою армію. У скільки нас оцінили? Тисячу гривень? Якщо ці гроші надійдуть мені на картку – я їх перерахую в фонд "Повернись живим",

– відреагувала офіцер ЗСУ Наталя Мещерякова.

Дивіться відео реакцію військової на премії, які пообіцява Володимир Зеленський:

Що ж до самого параду, то думки військових розділились. Ветеран десантно-штурмових військ, який воював під Горлівкою та Авдіївкою, Масі Найєм вважає парад часів Порошенка показухою, яка не має спільного із реаліями в Збройних силах.

Коли ми були в АТО, ми заздрили тим танкам новим, тим БТРам. Навіщо це? Демонстрація красивих танків? Можливо, вона правильна там,

– сказав учасник бойових дій Масі Найєм.



Масі Найєм

Петру Порошенку досі згадують, як у 2014 році під час кривавих боїв за Іловайськ, коли російська армія перейшла український кордон, в центрі Києва було свято із парадом. Волонтер Віталій Дейнега сказав, що техніка, яка тоді проїжджала Хрещатиком, не завадила б українським армійцям в іловайському пеклі. Водночас проведення параду підтримує.

Я теж вважаю, що у 2014 році парад був потрібен, але те, що техніка, яка була потрібна на фронті, була на параді, тут можуть бути спекуляції. У нас зараз не 2014 рік. Немає Іловайська, немає Дебальцевого, не має Донецького аеропорту,

– розповів засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.



Віталій Дейнега

Декілька політичних сил вже заявили, що проведуть свої паради. Масі Найєм вбачає в цьому передвиборчі ігри, а не турботу про військових.

Чому підняли питання напередодні виборів, а не 22 липня, після виборів? Вся ця історія з обох боків – це просто брудна історія, яка показує, що не ви нам важливі, а ваші голоси,

– зазначив Найєм.

В цей час безпосередньо на передовій, де бойові дії не припиняються шостий рік, українські армійці особливо про це не думають. Військовий на прізвисько Дядя Вова, який зараз боронить Мар'їнку, говорить, що краще б політики справді думали про армію та її потреби.

Якщо чесно, то і параду не потрібно, і не потрібні гроші. Якщо, звичайно, ці гроші перекинули б на кошти якогось підрозділу, то можна оновити техніку, купити нові шини, акумулятори,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Дядя Вова.



Військовослужбовець ЗСУ на прізвисько Дядя Вова

Більшість військових та волонтерів кажуть, що потрібен не пафос, а вшанування українських героїв.

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"Я пам'ятаю парад, коли в кінці йшла "коробочка" з ветеранами. Здається, вона зірвала найкрутіші оплески. Парад це насамперед не про техніку, це про людей", – пригадав Дейнега.