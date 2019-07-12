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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У "Слузі народу" прокоментували призначення Зеленського, яке підпадає під його ж люстрацію

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      Галина Янченко
      Галина Янченко / Screenshot

      Кандидатка в депутати від партії "Слуга народу" Галина Янченко в прямому ефірі 24 каналу відповіла на питання політичного оглядача Леоніда Швеця. Він поцікавився, чому в команді Володимира Зеленського є люди, які підпадають під розширену люстрацію, яку сам президент нещодавно і анонсував.

      Такий діалог відбувся під час прямого ефіру ток-шоу "Політична анатомія".

      Читайте також: Зеленський запропонував люструвати Порошенка, нардепів і міністрів, що працювали з 2014 року

      Леонід Швець: Пан Бухарєв в нас зараз очолює зовнішню розвідку. Ця людина пропрацювала в парламенті, вона потрапляє під люстрацію. Я вже не кажу про статки, які невідомо звідки взялися. Його чомусь назначили. Чому? Для того, щоб потім зняти? Або може це все ж таки подвійні стандарти?

      Галина Янченко: Я не зовсім просто знайома з ситуацією з оцим другим паном, про якого ви зазначили. Але те, що стосується Адмністрації Президента...

      Леонід Швець: То ви на п'ятому місці в списку і ви не знаєте, хто в нас голова зовнішньої розвідки зараз? І не знаєте звідки він взявся?

      Галина Янченко: Я не знайома з цією особою. Якщо ви захочете, ми зможемо предметно поспілкуватися...

      Леонід Швець: Ні, дякую. Не треба. Глядачі почули вже.

      Читайте також: Це доведення до абсурду, – політолог про заяву Зеленського щодо розширення люстрації

      янченко
      Галина Янченко, кандидатка в депутати від партії "Слуга народу"

      швець
      Політичний оглядач Леонід Швець

      Що відомо про розширену люстрацію Зеленського

      Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

      Які посади Зеленський хоче додати до переліку тих, що потрапляють під люстрацію?

      • Посаду президента України,
      • всіх народних депутатів,
      • голови Верховної Ради,
      • членів уряду,
      • генерального прокурора,
      • голови Служби безпеки,
      • голови Антимонопольного комітету,
      • голови Фонду держмайна,
      • голів Державної фіскальної служби і митниці,
      • секретаря Ради національної безпеки і оборони,
      • керівництва оборонних підприємств.

      Що відомо про Бухарєва

      бухарєв
      Владислав Бухарєв

      Згідно з указом президента Володимира Зеленського, чинний нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв очолив Службу зовнішньої розвідки.

      Читайте також: Хто такий Владислав Бухарєв, голова Служби зовнішньої розвідки

      Скандальні факти про Бухарєва:

      - активісти руху ЧЕСНО його вважають прогульником пленарних засідань;
      - Бухарєв влаштовував безкоштовні концерти "Кварталу 95" на своєму окрузі на Сумщині;
      - у 2014 році, коли Бухарєв балотувався до парламенту, у своїх агітаційних листівках він вказав, що має Почесну відзнаку СБУ, а саме медаль ФСБ Росії "За боевое содружество";
      - новий очільник Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв подарував своїй доньці Юлії квартиру за 14,5 мільйонів гривень та паркомісце за 950 тисяч. Про це йдеться у його декларації за 2018 рік.

      бухарєв
      Владислав Бухарєв має медаль ФСБ Росії "За боевое содружество"

      що відомо про бухарєва:
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      Теги: Новини України Люстрація Володимир Зеленський Новини політики Курйозні новини Владислав Бухарєв Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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