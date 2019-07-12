У "Слузі народу" прокоментували призначення Зеленського, яке підпадає під його ж люстрацію

Кандидатка в депутати від партії "Слуга народу" Галина Янченко в прямому ефірі 24 каналу відповіла на питання політичного оглядача Леоніда Швеця. Він поцікавився, чому в команді Володимира Зеленського є люди, які підпадають під розширену люстрацію, яку сам президент нещодавно і анонсував.

Такий діалог відбувся під час прямого ефіру ток-шоу "Політична анатомія".

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Леонід Швець: Пан Бухарєв в нас зараз очолює зовнішню розвідку. Ця людина пропрацювала в парламенті, вона потрапляє під люстрацію. Я вже не кажу про статки, які невідомо звідки взялися. Його чомусь назначили. Чому? Для того, щоб потім зняти? Або може це все ж таки подвійні стандарти?

Галина Янченко: Я не зовсім просто знайома з ситуацією з оцим другим паном, про якого ви зазначили. Але те, що стосується Адмністрації Президента...

Леонід Швець: То ви на п'ятому місці в списку і ви не знаєте, хто в нас голова зовнішньої розвідки зараз? І не знаєте звідки він взявся?

Галина Янченко: Я не знайома з цією особою. Якщо ви захочете, ми зможемо предметно поспілкуватися...

Леонід Швець: Ні, дякую. Не треба. Глядачі почули вже.

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Галина Янченко, кандидатка в депутати від партії "Слуга народу"



Політичний оглядач Леонід Швець

Що відомо про розширену люстрацію Зеленського

Володимир Зеленський запропонував законопроект, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Які посади Зеленський хоче додати до переліку тих, що потрапляють під люстрацію?

Посаду президента України,

всіх народних депутатів,

голови Верховної Ради,

членів уряду,

генерального прокурора,

голови Служби безпеки,

голови Антимонопольного комітету,

голови Фонду держмайна,

голів Державної фіскальної служби і митниці,

секретаря Ради національної безпеки і оборони,

керівництва оборонних підприємств.

Що відомо про Бухарєва



Владислав Бухарєв