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      У Зеленського прокоментували скандал навколо призначення Бухарєва

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      Владислав Бухарєв
      Владислав Бухарєв / Фото з Facebook-сторінки Владислава Бухарєва

      Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак впевнений у фаховості новопризначеного голови Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва, а всі питання про сумнівні статки і нагороду від ФСБ радить ставити йому напряму.

      Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

      Читайте також: Хто такий Владислав Бухарєв, голова Служби зовнішньої розвідки

      Володимир Зеленський призначив на посаду голови Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва – людину, яка все життя працювала чи то в держслужбі (в СБУ зокрема), чи то була нардепом. І з декларацій очевидно, що його доходи не співпадають з його стилем життя. Це вже показали журналісти. До нього, насправді, є купа питань. Ще одне з них – це нагорода від ФСБ. Його взагалі перевіряли? Чому взагалі назначили саме його?

      Давайте так. Я не буду зараз обговорювати рішення президента. Це рішення президента. Я можу вам сказати так: ми всі рішення, які приймає президент, які приймає його команда... Ми дуже-дуже відкриті для суспільства. Якщо ви слідкували за з'їздом (партії – 24 канал), який відбувався у неділю (9 червня – 24 канал), то ми теж показали список першої сотні. Але сказали, що місяць ми відкриті для обговорення. І якщо суспільство, якщо журналісти, з якими ми спілкуємося абсолютно по-іншому (ми прислуховуємося), давайте говорити про це, і якщо.. Тому що сьогодні говорити: "Є питання". В кого є питання? Якщо є питання в правоохоронних органів...

      Зараз у журналістів є питання.

      Будь ласка, ставте. Але ці питання треба ставити пану Бухарєву. Я не можу за нього відповідати про його статки чи про щось інше. Але можу вас запевнити, що безумовно є система, є механізм перед призначенням, який проходить кандидат і так далі. Тому, якщо є питання до пана Бухарєва, ви можете йому поставити. Я впевнений, що він буде готовий відповісти на будь-які питання. А щодо його професійних якостей, я думаю, якщо почитати його біографію – він багато працював у цій сфері. І ми вважаємо, що це фахова людина, яка може виконувати ці функції.

      Також в інтерв'ю: Чому і куди переїде Адміністрація Президента: заява представника Зеленського

      Що відомо про Бухарєва

      бухарєв владислав
      Владислав Бухарєв

      Згідно з указом президента Володимира Зеленського, чинний нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв очолив Службу зовнішньої розвідки.

      Скандальні факти про Бухарєва:

      - активісти руху ЧЕСНО його вважають прогульником пленарних засідань;
      - Бухарєв влаштовував безкоштовні концерти "Кварталу 95" на своєму окрузі на Сумщині;
      - у 2014 році, коли Бухарєв балотувався до парламенту, у своїх агітаційних листівках він вказав, що має Почесну відзнаку СБУ, а саме медаль ФСБ Росії "За боевое содружество";
      - новий очільник Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв подарував своїй доньці Юлії квартиру за 14,5 мільйонів гривень та паркомісце за 950 тисяч. Про це йдеться у його декларації за 2018 рік.

      Бухарєв, ФСБ, медаль, скандал
      Владислав Бухарєв має медаль ФСБ Росії "За боевое содружество"

      Про інші призначення Зеленського читайте тут.
      Повне інтерв'ю з Андрієм Єрмаком       читайте тут.

      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

      Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Андрієм Єрмаком:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Владислав Бухарєв СБУ Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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