Сказав "Привіт", – у Кремлі розкрили подробиці телефонної розмови Зеленського і Путіна

Перша телефонна розмова українського президента Зеленського і російського лідера Путіна протривала 20 хвилин. Вона мала прагматичний характер.

Телефонна розмова була узгоджена досить оперативно з обох сторін. Про це під час брифінгу розповів прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

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Путін розпочав розмову словами "Привіт",

– сказав Пєсков і відмовився відповідати на питання, якими були перші слова Зеленського в бік російського президента.

Наразі нема конкретного розуміння, коли може відбутися наступна розмова голів двох держав.

"Що стосується атмосфери розмови – це була перша розмова, ознайомлювальна, двох президентів. Ви знаєте, що вони перший раз спілкувалися телефоном. Раніше якихось контактів між ними не було. Розмова мала прагматичний характер", – додав речник Путіна.

Він також відмовився обговорювати "емоційні відтінки і тональності" діалогу.

"Сам факт першого спілкування президентів Росії і України є дуже важливим", – підсумував Пєсков.

Зазначимо, що перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулася 11 липня. До цього політики ніяк не контактували. Під час розмови вони обговорили майбутню зустріч у "нормандському форматі", ймовірний обмін полоненими, а ключовим питанням для української сторони стало звільнення моряків.

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