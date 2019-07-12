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      Сказав "Привіт", – у Кремлі розкрили подробиці телефонної розмови Зеленського і Путіна

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / delo.si

      Перша телефонна розмова українського президента Зеленського і російського лідера Путіна протривала 20 хвилин. Вона мала прагматичний характер.

      Телефонна розмова була узгоджена досить оперативно з обох сторін. Про це під час брифінгу розповів прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

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      Путін розпочав розмову словами "Привіт",
      – сказав Пєсков і відмовився відповідати на питання, якими були перші слова Зеленського в бік російського президента.

      Наразі нема конкретного розуміння, коли може відбутися наступна розмова голів двох держав.

      "Що стосується атмосфери розмови – це була перша розмова, ознайомлювальна, двох президентів. Ви знаєте, що вони перший раз спілкувалися телефоном. Раніше якихось контактів між ними не було. Розмова мала прагматичний характер", – додав речник Путіна.

      Він також відмовився обговорювати "емоційні відтінки і тональності" діалогу.

      "Сам факт першого спілкування президентів Росії і України є дуже важливим", – підсумував Пєсков.

      Зазначимо, що перша телефонна розмова Зеленського і Путіна відбулася 11 липня. До цього політики ніяк не контактували. Під час розмови вони обговорили майбутню зустріч у "нормандському форматі", ймовірний обмін полоненими, а ключовим питанням для української сторони стало звільнення моряків.

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      blog_ava
      Головні новини 11 липня: Рада проголосувала за Виборчий кодекс і розмова Зеленського й Путіна
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін
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